Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування

Проміжний підсумок у розслідуванні однієї з найбільш корупційних схем епохи Порошенка. Шестеро осіб отримали підозри через запровадження в Україні формули "Роттердам+", яка пошила всю країну в дурні та збагатила двох найвпливовіших осіб у державі.

Що відомо про розслідування справи

Ми написали десятки звернень з вимогою розслідувати цю корупційну схему. Справи блокувалися на найвищому рівні, але після поразки Порошенко були зняті політичні обмеження.

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І ось результат: менше, ніж через 100 днів після зміни влади НАБУ висунуло підозри шести особам у справі "Роттердам+". Хто вони? Це чотири чиновники – два члени регулятора енергетики НКРЕКП та двоє їхніх підлеглих, а також два топ-менеджери компанії Ріната Ахметова ДТЕК.

Що таке "Роттердам+"?Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Методику вели через втрату Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинились на непідконтрольній території.



Тож, щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки. Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

Затримали одного з фігурантів, члена регулятора енергетики НКРЕКП на момент прийняття рішення по "Роттердам+" Володимира Євдокимова. Його взяли прямо під офісом його нинішньої роботи – державного підприємства "Оператор ринку".



Володимир Євдокімов

Екс-глава регулятора, колишній співробітник Roshen Дмитро Вовк, понад рік тому виїхав з України. Раніше він перебував в США, а останнім часом – у Франції.

У 26 років він був поставлений Порошенком управляти потоками грошей в цій найбільш корупціогенній сфері економіки. А тепер буде змушений ховатися від слідства, адже саме він проштовхнув усі потрібні змовникам рішення, а відсутність в Україні не врятує від підозри.

Їх висунуто за статтею 364 Кримінального кодексу "зловживання службовим становищем". НАБУ довело, що переплати по "Роттердам+" склали майже 19 мільярдів гривень, з яких 14,3 мільярда прилипли до рук Ахметова.

В чому полягала корупційна схема

За моєю інформацією, спочатку в 2016 році планували ввести формулу, по якій для розрахунку вартості електроенергії враховували ціну на біржі в Роттердамі без ціни доставки в Україну.

Але потім, як кажуть у народі, жадібність фраєра згубила. І напередодні затвердження цієї корупційної схеми на ім'я регулятора прийшов лист від компанії ДТЕК Ахметова. Та запропонувала враховувати ще ціну доставки вугілля з Роттердама в Україні.

Таким чином, в тариф заклали дві неіснуючі величини: неіснуюче вугілля з Роттердама доповнили неіснуючою доставкою в Україну. Лист від Ахметова став формальним приводом для цього. Ось чому підозри пред'явили його менеджерам.

Про спротив або бездіяльність держструктур

Вирішальним для викриття змовників став відхід Порошенка з посади президента, До того, під час здійснення розслідування, детективи НАБУ відчували прихований спротив або як мінімум бездіяльність державних структур.

Одним із ключових питань у справі "Роттердам+" було отримання фахових консультацій спеціалістів у сфері вугільної промисловості. Також було необхідно виконати експертизу для економічної оцінки наслідків, тобто встановлення збитків від запровадження формули.

В ході розслідування трапився цікавий випадок. Спочатку одна з провідних наукових установ в Україні погодилася надати необхідні консультації. Та вже через декілька днів їхнє керівництво повідомило детективів НАБУ про існування "певних перепон" такої взаємодії.

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Ще цікавіша історія трапилася під час обшуків у іншому кримінальному провадженні, яке ніяк не пов'язане з "Роттердам+". НАБУ проводило слідчі дії в кабінеті керівника однієї з державних експертних установ. На його столі був виявлений папірець. Там було записано три номери кримінальних проваджень, зокрема щодо "Роттердам+".

При тому, що НАБУ взагалі не зверталися до цієї установи щодо цієї справи. Висновок напрошується сам собою: за часів Порошенка був складений стоп-лист на проведення експертиз у справах, які зачіпали його інтереси. Доходило до абсурду.

Тривалий час, приблизно до 20 травня 2019 року, тобто дня інавгурації нового президента Зеленського, жодна державна експертна установа не розпочинала проведення експертизи у справі "Роттердам+". Тупо саботували, попри те, що всі необхідні дані у експертів були в наявності.

Одна з експертних установ, до якої НАБУ звернулося ще в січні 2018 року, попросила про додаткові матеріали для проведення експертизи у справі. Знаєте, коли? У липні 2019-го. Тобто через півтора року та після кінця правління Порошенка.

І ще один цікавий момент. За законом, при розслідуванні того злочину, який інкримінують Вовку та компанії, неможливо рухатися вперед без висновку експертів. Але це має бути саме державна експертна установа, як це прописано в так званих "правках депутата Лозового" до Кримінально-процесуального кодексу України.



Дмитро Вовк

Ясно, що всі державні експертні установи мали негласне доручення не проводити експертизи. А тепер – увага – депутат Лозовий, правкою якого внесли цю вимогу, входить до "Радикальної партії Олега Ляшка".

Який, у свою чергу, тривалий час перебував на утриманні Ріната Ахметова. І саме Ахметов був головним отримувачем вигоди від "Роттердам+". Але не він один. Я переконаний, що схема не діяла б, якби Порошенко не мав з неї свої "чайові".

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І це, до речі, визнав сам Дмитро Вовк, по необережності проговорившись в одному з інтерв'ю. Щоправда, в процесі вичитки ця фраза з розмови просто зникла!

Ясно, що Вовк й інші підозрювані – технічні виконавці домовленостей, які були свого часу досягнуті Порошенком й Ахметовим про те, як поставити собі на службу всю країну. Подібні корупційні справи розслідуються шляхом отримання свідчень на "вищестоячих" злочинців. І сьогодні зроблено значний крок для цього.