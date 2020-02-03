Справа Шеремета: активісти під судом вимагають звільнити Кузьменко – фото, відео

Печерський районний суд у Києві почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу лікарці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, під будівлею суду зібрались приблизно 100 людей, аби підтримати Юлію Кузьменко.

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Вони принесли зі собою плакати з надписами "Недостатньо доказів – звільняй!" та "FreeDrKuzmenko" та вимагають, аби дитячого хірурга звільнити з-під варти.



Активісти зібрались на підтримку Юлії Кузьменко / Фото "Цензор.нет"



Люди принесли зі собою плакати та листівки з надписами "Недостатньо доказів – звільняй!" / Фото "Цензор.нет"



Активісти вимагають звільнити Юлію Кузьменко / Фото "Цензор.нет"

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

До слова, запобіжний захід Юлії Кузьменко намагаються змінити не вперше. 23 січня до справи внесли ще декілька документів і суд переніс засідання на сьогодні, аби вивчити всі матеріали справи.

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Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

У вбивстві журналіста підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга, волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військового Андрія Антоненка.

За версією слідства, саме Юлія Кузьменко підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу