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      Справа Шеремета: активісти під судом вимагають звільнити Кузьменко – фото, відео

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      Акція на підтримку Юлії Кузьменко / 24 канал

      Печерський районний суд у Києві почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу лікарці Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, під будівлею суду зібрались приблизно 100 людей, аби підтримати Юлію Кузьменко. 

      Варте уваги! Вбивство Шеремета: українські зірки записали кліп на підтримку підозрюваних

      Вони принесли зі собою плакати з надписами "Недостатньо доказів – звільняй!" та "FreeDrKuzmenko" та вимагають, аби дитячого хірурга звільнити з-під варти. 


      Активісти зібрались на підтримку Юлії Кузьменко / Фото "Цензор.нет"

      кузьменко київ суд
      Люди принесли зі собою плакати та листівки з надписами "Недостатньо доказів – звільняй!" /       Фото "Цензор.нет"

      кузьменко
      Активісти вимагають звільнити Юлію Кузьменко /       Фото "Цензор.нет"

      Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи". 

      До слова, запобіжний захід Юлії Кузьменко намагаються змінити не вперше. 23 січня до справи внесли ще декілька документів і суд переніс засідання на сьогодні, аби вивчити всі матеріали справи. 

      Акція на підтримку Юлії Кузьменко: відео

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      У вбивстві журналіста підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга, волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військового Андрія Антоненка.

      За версією слідства, саме Юлія Кузьменко підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета. 

      Вбивство Павла Шеремета
      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Судді Новини Києва
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