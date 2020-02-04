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      Справа Шеремета: Кузьменко залишиться під вартою за рішенням суду

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      Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід кардіохірургу Юлії Кузьменко. Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета залишиться під вартою до 6 квітня.

      Судове засідання розпочалося із запізненням, і тривало понад дві години. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці подій.

      Читайте також: Справа Шеремета: суд не змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

      Адвокати Юлії Кузьменко подали до суду матеріали, які доводять непричетність кардіохірурга до вбивства журналіста Павла Шеремета: листи-відповіді від Донецького, Харківського, Одеського науково-дослідних інститутів судових експертиз. У них йдеться про те, що не існує криміналістичного аналізу ходи, методології, фахівців, і загалом таке дослідження провести неможливо.

      Юлія Кузьменко Печерський суд Київ
      Засідання суду у справі Шеремета

      Також адвокат Кузьменко відзначив, що через два тижні в Юлії заплановані 19 операцій. Через те, що суд не змінив міру запобіжного заходу, вона не зможе бути там присутня. Всі присутні негативно сприйняли таке рішення, скандували: "Ганьба".

      3 лютого під будівлею Печерського суду зібрались майже 100 людей, які взяли участь в акції #FreeDrKuzmenko. Головна вимога активістів – звільнити лікарку Юлію Кузьменко.

      Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху автівки 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Вбивство Павла Шеремета
      Підозрювані у справі Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Новини Києва Печерський суд Києва Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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