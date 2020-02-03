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      Справа Шеремета: суд не змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

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      Печерський суд Києва розглянув зміну запобіжного заходу для лікаря Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням, підозрювана у вбивстві Павла Шеремета залишиться під вартою. Розгляд цієї справи перенесли на 7 лютого.

      Судді мають ознайомитися із новими документами, долученими до справи. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці подій.

      Читайте також: Справа Шеремета: активісти під судом вимагають звільнити Кузьменко – фото, відео

      Ще вдень під будівлею суду зібрались майже 100 людей, щоб підтримати лікарку. За словами організатора акції #FreeDrKuzmenko Дмитра Жмайла, активісти розуміють, що справа є замовною. Оскільки тоді було оголошено, що будуть надані докази, які не залишать жодних сумнівів у провині тих людей, які опинилися на лаві підсудних.

      Але вже минуло пів сотні днів, коли лікар Юлія Кузьменко знаходиться за ґратами, нових доказів ми не бачимо,
      – прокоментував Дмитро Жмайло.

      Юлія Кузьменко вбивство Павла Шеремета
      Акція під будівлею Печерського суду

      Під час засідання прокурор намагався довести провину Кузьменко, і те, що їй не можна змінювати запобіжний захід. Натомість захист вимагав, щоб до справи долучили документи, які підтверджують алібі лікарки. Також допитали трьох свідків у справі: матір Юлії, її колишнього чоловіка та близького друга жінки. Останній розповів про телефонну розмову, яка відбулася між ними у 2019 році, і зовсім не стосується справи Шеремета.

      Ми говорили зовсім про інше: про те, що у нас ніхто не готує населення до можливої війни всередині країни. Тому що ніхто не виконує свої функції, ніхто не займається цивільною обороною,
      – пояснив друг лікарки Володимир Ульянов.

      Передувало цій історії те, що до справи було долучено телефонну розмову Володимира і Юлі, в якій, за версією слідства, вони кажуть про обстріли Києва "Градами".

      Фото із зали Печерського суду / 24 канал (Катерина Степанова)


      Після оголошення вироку, учасники акції висловлювали незадоволення тим, що лікарці не змінили запобіжний захід. Вони скандували "Ганьба" та "Свободу Юлії Кузьменко".

      Відео: реакція активістів на рішення суду

      Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху автівки 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Вбивство Павла Шеремета
      Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Катерина Степанова
      Теги: Новини України Павло Шеремет Новини Києва Вбивство Павла Шеремета Розслідування Печерський суд Києва Юлія Кузьменко Судді
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