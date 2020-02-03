Справа Шеремета: суд не змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

Печерський суд Києва розглянув зміну запобіжного заходу для лікаря Юлії Кузьменко. Згідно з рішенням, підозрювана у вбивстві Павла Шеремета залишиться під вартою. Розгляд цієї справи перенесли на 7 лютого.

Судді мають ознайомитися із новими документами, долученими до справи. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці подій.

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Ще вдень під будівлею суду зібрались майже 100 людей, щоб підтримати лікарку. За словами організатора акції #FreeDrKuzmenko Дмитра Жмайла, активісти розуміють, що справа є замовною. Оскільки тоді було оголошено, що будуть надані докази, які не залишать жодних сумнівів у провині тих людей, які опинилися на лаві підсудних.

Але вже минуло пів сотні днів, коли лікар Юлія Кузьменко знаходиться за ґратами, нових доказів ми не бачимо,

– прокоментував Дмитро Жмайло.



Акція під будівлею Печерського суду

Під час засідання прокурор намагався довести провину Кузьменко, і те, що їй не можна змінювати запобіжний захід. Натомість захист вимагав, щоб до справи долучили документи, які підтверджують алібі лікарки. Також допитали трьох свідків у справі: матір Юлії, її колишнього чоловіка та близького друга жінки. Останній розповів про телефонну розмову, яка відбулася між ними у 2019 році, і зовсім не стосується справи Шеремета.

Ми говорили зовсім про інше: про те, що у нас ніхто не готує населення до можливої війни всередині країни. Тому що ніхто не виконує свої функції, ніхто не займається цивільною обороною,

– пояснив друг лікарки Володимир Ульянов.

Передувало цій історії те, що до справи було долучено телефонну розмову Володимира і Юлі, в якій, за версією слідства, вони кажуть про обстріли Києва "Градами".

Фото із зали Печерського суду / 24 канал (Катерина Степанова)



Після оголошення вироку, учасники акції висловлювали незадоволення тим, що лікарці не змінили запобіжний захід. Вони скандували "Ганьба" та "Свободу Юлії Кузьменко".

Відео: реакція активістів на рішення суду

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху автівки 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу