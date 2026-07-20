"Справедливо відповідаємо": Зеленський підтвердив атаку по Московському регіону

У ніч на 20 липня Росія перебувала під атакою дронів. Президент Зеленський підтвердив обстріл Московського регіону, зазначивши, що це справедлива відповідь.

Про це йдеться у його дописі у телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про атаку на Москву?

Далекобійні санкції України знову показали свої успіхи. Є результати їхньої роботи по логістичних об'єктах та нафтобазі.

Зеленський подякував воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, які працювали над ураженням ворожих цілей.

Він додав, що відстань до цих об'єктів від українського кордону – понад 400 кілометрів.

Також в акваторії Чорного моря було уражено ще 2 танкери тіньового флоту та 4 суховантажі.

Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію,

– написав президент.

Атака на Московський регіон: дивіться відео

До слова, росіяни відзначили посилення атак на Москву та Підмосков'я.

Так, московський мер заявив, що у період з 20:30 11 липня до 8:30 18 липня у напрямку Московського регіону летіли аж 1 892 безпілотники. Він запевняв, що більшість із них нібито була нейтралізована силами "певео" на далеких підступах, ще 207 – на підльоті до Москви.