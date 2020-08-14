Національне антикорупційне бюро закінчило розслідування щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна й відкрило матеріали слідства йому для ознайомлення. Колишнього урядовця підозрюють у незаконних діях, що призвели до недоотримання бюджетом 30,5 мільйона гривень.

У чому підозрюють Омеляна

За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів, крім маякового, на 20%, повідомляє НАБУ.

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Втім один з цих зборів, а саме адміністративний, є дохідною частиною державного бюджету. Відтак змінити його розмір могла лише Верховна Рада України, а не окремий міністр.

У цей же час проти скорочення всіх портових зборів виступило Міністерство фінансів України. Там наголошували, що скорочення саме адміністративного збору призведо до недоотримання грошей державним бюджетом.

Відтак експертиза показала, що рішення міністра призвело до того, що у 2018 році до бюджету надійшло лише 173,1 мільйона гривень зборів замість запланованих 203,5 мільйона. Тож недоотримання бюджету склало 30,4 мільйона гривень.

Дії Володимира Омеляна кваліфікували за статтею про видання службовцем указу, який призводить до зменшення надходжень у державний бюджет. За це ексміністру загрожує від 2 до 6 років за ґратами.

Як на це відреагував сам Омелян

Маю честь з усіх урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у Вищому антикорупційному суді. Гордий за Україну – виявляється, корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи,

– зіронізував Володимир Омелян.

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На своє виправдання "останній корупціонер" пояснив, що вдався до такого кроку, аби зробити українські порти конкурентними російським. Тобто про корупцію тут, мовляв, зовсім не мовиться.

Він також зауважив, що в історії української судової практики не було випадків застосування статті Кримінального кодексу №221. Простими словами, в Україні ще нікого не судили за тією статтею, за якою тепер судитимуть Володимира Омеляна.

"Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку й на розвиток держави", – заявив ексміністр інфраструктури.

Він також прикріпив відеосюжет, в якому, зокрема, тогочасний прем'єр Володимир Гройсман хвалиться скороченням портових зборів. Імовірно, в такий спосіб Омелян відповідає НАБУ, що рішення він схвалював не сам.

Сюжет Омеляна у відповідь на справу НАБУ: дивіться відео