Верховний суд не дозволив перенести розгляд справи Сергія Стерненка з Одеси в Київ. Раніше в Одесі на активіста напали вже вчетверте. Після цього його захист додав нове клопотання щодо повернення розгляду справи у столицю.

Місце розгляду справи Стерненка не змінять, про це активіст заявив у телеграмі.

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Верховний Суд лишає моє судилище там, де всім керує замовник нападів на мене. Там, де на мене напали прямо перед першим же засіданням,

– написав Стерненко.

Справу розглядатимуть в Одесі, а не в Києві, як просили адвокати активіста після чергового нападу на нього.

До слова, за зміну міста виступали чимало активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.

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