Справу Стерненка розглядатимуть таки в Одесі
Верховний суд не дозволив перенести розгляд справи Сергія Стерненка з Одеси в Київ. Раніше в Одесі на активіста напали вже вчетверте. Після цього його захист додав нове клопотання щодо повернення розгляду справи у столицю.
Місце розгляду справи Стерненка не змінять, про це активіст заявив у телеграмі.
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Верховний Суд лишає моє судилище там, де всім керує замовник нападів на мене. Там, де на мене напали прямо перед першим же засіданням,
– написав Стерненко.
Справу розглядатимуть в Одесі, а не в Києві, як просили адвокати активіста після чергового нападу на нього.
До слова, за зміну міста виступали чимало активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.
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Справа Сергія Стерненка: що треба знати
- У 2018 році на Стерненка напали тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили. Під час другого нападу в Стерненка вистрілили з пістолета. Куля була гумовою і активіст вижив.
- Згодом стався третій напад. Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- 15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.
- Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення. А саме – 60 діб домашнього арешту.
- Напади на Стерненка продовжуються. 31 серпня 2020 року відбувся черговий. Двоє хлопців намагались облити його невідомою речовиною під судом в Одесі. Стерненко оприлюднив фото нападників.
- Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу.