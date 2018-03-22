Справу щодо побиття журналістів зятем заступника міністра МВС повернули до суду

21 березня Апеляційній суд Київської області скасував ухвалу про закриття справи щодо перешкоджання журналістській діяльності, грабіжу і побиття журналістів програми "Наші гроші". Справу повернули на розгляд Києво-Святошинського суду.

В ході судового засідання суддя Юрій Слива розпитував прокурора Київської області про результати розслідування провадження щодо підробки підпису на постанові про закриття справи. Прокурор не зміг відповісти, які слідчі дії проведено за рік розслідування підробки документу.

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Нагадаємо, три роки тому, під час зйомок маєтку родини заступника міністра МВС Сергія Чоботаря у Лісниках на тележурналістів "Наші гроші" напав зять Чеботаря Олег Поліщук. Напад зафіксовано на відео. Пізніше Олег Поліщук з групою молодиків побив оператора і викрав камеру. За фактом нападу на журналістів порушено кримінальне провадження за двома статтями: ст.186 ч.2 ("Грабіж, поєднаний з насильством") і ст.171 ч.1 ("Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів").

Досудове розслідування цієї справи тривало два роки. У 2016 році слідчий Ірпінського відділу поліції Нацполіції Сергій Захарченко виніс постанову про закриття справи через відсутність складу злочину у діях зятя Чеботаря. Але потерпілим – журналістам "Наших грошей" постанову про закриття поліція не надіслала. Пізніше, з’ясувалось, що слідчий Захарченко не закривав справу і нічого не підписував. Такі письмові пояснення він дав в ході службового розслідування головного управління Національної поліції у Київській області. За фактом підробки його підпису на постанові про закриття справи 30 січня 2017 року відкрите іще одне кримінальне провадження (№42017111200000043).

У лютому 2017 року справу щодо побиття журналістів передано до суду. В судді справу розглядали ще майже рік. Але 7 лютого 2018 року Києво-Святошинський районний суд закрив її на підставі копії постанови, яку слідчий Сергій Захарченко, згідно матеріалам службового розслідування, не підписував. У залі суду Захарченко змінив покази і всупереч усім своїм попереднім письмовим поясненням заявив, що таки підписав постанову про закриття справи ще у 2016 році. На усі додаткові запитання (процесуальні дії щодо внесення постанови в реєстр тощо) Захарченко відповів: "не пам’ятаю". Відтак, суд закрив справу на підставі копії постанови.