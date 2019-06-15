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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      "Справжні праймеріз були тільки в "Самопомочі", – КВУ

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      Андрій Садовий – лідер партії "Самопоміч"
      Андрій Садовий – лідер партії "Самопоміч" / 24 канал

      Комітет виборців України підтвердив, що лише в "Самопомочі" формування виборчого списку до Верховної Ради відбувалося за принципом голосування членів партії, тобто класичних праймеріз.

      "У нас реальних праймеріз не відбулося, за винятком політичної партії "Самопоміч". Де вони справді опитували партійців і проводили таку роботу. Всі інші проекти – це фактична імітація праймеріз. Це гра красивими словами. Але хочу нагадати, що праймеріз – це насамперед опитування партійців, голосування партійців і отримання результатів", – наголосив Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, під час прес-конференції "Україна на старті виборів до Верховної Ради України".

      Цікаво: Садовий: Ми завжди шукаємо класних людей і пропонуємо їм йти в політику

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий наголошує, що з початку червня це вже вдруге авторитетні громадські організації відзначають досягнення партії.

      Рух "Чесно" включає 13 наших депутатів до топ-25 найбільш доброчесних. Комітет виборців України вважає, що тільки ми провели справжні праймеріз. Чому? Бо "Самопоміч" – єдина нормальна партія, яка працює за принципами прозорості і публічності,
      – коментує Садовий.

      Нагадаємо, "Самопоміч висунула кандидатів у народні депутати за принципом відкритих списків. Фінальний список формувався на основі трьох робочих: чинних нардепів фракції "Самопоміч", регіональних лідерів партії та зовнішніх експертів. Партійці в кожній області протягом травня проводили рейтингування стосовно двох перших списків. Потім на форумі "Відкриті списки – фінал" виборники формували кінцевий рейтинг. 8 червня під час з’їзду "Самопоміч" представила фінальний список та оголосила кандидатів на мажоритарних округах.

      Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Парламентські вибори 2019
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