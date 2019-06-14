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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Садовий: Ми завжди шукаємо класних людей і пропонуємо їм йти в політику

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      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі"
      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" / 24 канал

      Українці, які голосували за "Самопоміч" в 2014 році, очікували чуда. І "Самопоміч" привела до парламенту багато нових людей, але 26 депутатів у Верховній Раді України – це не є та більшість, яка може зробити чудо.

      Про це лідер "Самопомочі" та міський голова Львова Андрій Садовий розповів в ефірі програми "Право на владу".

      Читайте також: Не думав, що "Самопоміч" стане кадровою агенцією для інших партій, – Садовий

      Однак, як зазначив Садовий, тут є важливе "Але": "Хто говорив правду про Насірова? "Самопоміч". Хто говорив правду про "Роттердам +"? "Самопоміч". Хто завжди був на вістрі? "Самопоміч". І мені приємно, що рух "Чесно" назвав рейтинг 25 депутатів-лідерів по доброчесності, і в цьому списку більшість – депутати від "Самопомочі". Це є оцінка нашої роботи в парламенті".

      Андрій Садовий наголосив, що станом на сьогодні "Самопоміч" не робить ребрендинг, не бере у список діячів мистецтв тощо. Натомість – йде такою, яка вона є.

      "З Одеси ми беремо Олю Квасніцьку, як єдина ганяє Труханова по кутах. З Харкова беремо Таню Бідняк. В Харкові "Самопоміч" – єдина опозиційна сила. Я хочу, щоб Харків у Верховній Раді представляла Таня Бідняк, а не Добкін і Кернес. Щоб Одесу представляла Оля Квасніцька, а не Труханов та подібні", – розповів лідер "Самопомочі".

      Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку – читайте у матеріалі 24 каналу.

      В цьому завдання "Самопомочі". Ми завжди шукаємо класних людей і пропонуємо їм йти в політику. На сьогодні ми дійсно є свого роду кадровою агенцією. Багато політичних сил користуються людьми із "Самопомочі" – нехай користуються. Наші люди в усіх політичних силах будуть робити "Самопоміч", – наголосив Андрій Садовий.

      І підсумував: "До "Самопомочі" не буде жодних претензій, бо в нас не було корупційних скандалів, ми чесно відпрацювали цю каденцію і ми потрібні в парламенті".

      Самопоміч
      Перша п'ятірка списку партії "Самопоміч"

      Що відомо про партію "Самопоміч"?Лідер партії – Андрій Садовий, голова фракції у Верховній Раді – Олег Березюк. 4 червня "Об'єднання "Самопоміч" у статусі спостерігача стало членом Європейської народної партії, яка є найбільшою в Європарламенті.

      Єдиний виборчий список на вибори до Верховної Ради "Самопоміч" формувала шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку. Тож кожні три порядкові номери списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності.

      Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям. 80% списку партії – це нові обличчя для українського парламенту.

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      Теги: Новини політики Андрій Садовий Самопоміч Новини України Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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