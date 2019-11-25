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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Справжня драма: росіянин не зміг потрапити до нареченої-українки, бо їздив у Крим

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      ДПСУ не впустила росіянина, який незаконно їздив до Криму / ukrinform.ua

      Держприкордонслужба не впустила в Україну росіянина, який перед тим незаконно відвідував окупований Крим. Здавалося б, вже звична історія, але вона мала по-справжньому драматичне продовження. Так, українка, яка є нареченою горе-туриста, спробувала підкупити прикордонників, аби ті пропустили її нареченого.

      Подія трапилася під час проходження митного контролю росіянином на залізничному вокзалі у Києві, куди той приїхав до своєї нареченої, повідомляє Державна прикордонна служба.

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      Від щедрої пропозиції у 200 доларів охоронці українського кордону відмовилися та повернули його зворотним потягом. Ба більше, розповіли поліції про спробу підкупу.

      У підсумку росіянина так і не впустили в Україну, а нареченій доведеться чекати його ще щонайменше 3 роки. За рішенням начальника окружного пункту пропуску, саме на стільки йому буде заборонено в'їзд на територію України.

      Що відомо про покарання за незаконні відвидини Криму?Після незаконної анексії Криму Росією Україна почала карати тих, хто незаконно відвідує окупований півострів. Законним вважаються лише відвідини, узгоджені з українською владою.

      За роки анексії Україна покарала тисячі росіян та інших іноземців, які незаконно їздили до Криму. Зазвичай покарання отримували діячі культури та політики. За таке порушення зазвичай карають забороною на в'їзд в Україну на декілька років.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Анексія Криму Хабар
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