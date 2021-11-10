Справжнє пекло, – Асеєв про тортури ката Куликовського у в'язниці "Ізоляція"
Джерело:24 канал
СБУ затримала колишнього бойовика Дениса Куликовського. Він очолював катівню окупантів "Ізоляція". Колишній в'язень Станіслав Асєєв розповів, що тортури Куликовського були спражнім пеклом.
Про це журналіст розповів в ефірі одного з українських каналів. Асєєв наголосив, що полонені зазнавали побиття та насилля.
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Полонених катували електричним струмом
Майже завжди до цих знущань докладав руку Куликовський.
Ті 8 місяців, який я застав у його присутності, були справжнім пеклом. Полонених катували електричним струмом – це буденність, там щодня це відбувалося. Цілодобово катують електричним струмом і, насамперед, накручують електричні проводи на геніталії,
– розповів Асєєв.
До лютого 2018 року цими катуваннями займався саме Куликовський. Бойовик часто був п'яний, відкривав камери і бив та наказував ґвалтувати людей.
Куликовський користувався своїм становищем
Ну і постійно користувався своїм становищем для того, щоб ґвалтувати жінок і водити їх на другий поверх "Ізоляції",
– розповів Асєєв.
У 2017 році в "Ізоляції" практикували тортури нових в'язнів, їх крики глушили гучними радянськими піснями – які мали співати інші полонені.
Полонених змушували співати радянські пісні
"І перші кілька камер він змушував співати радянські пісні, зокрема, "Вставай страна огромная – щоб наступні камери, як він сам це пояснював, не чули криків тих, кого катують. Як тільки починали співати пісні, відразу всі розуміли – привезли нову людину і її почали катувати", – пояснив Асєєв.
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У Куликовського руки по лікоть – у крові
На думку колишнього бранця, затримання Куликовського – дуже важливе, адже він займав досить високу посаду в ієрархії бойовиків.
Він – людина, у якої руки по лікті в крові і яка володіє величезним масивом інформації, розумів, що його рано чи пізно вб'ють свої ж. Тому він за першої ж нагоди виїхав до Росії, а потім, коли з'явилася можливість, ризикнув потрапити на підконтрольну територію України,
– сказав Асєєв.
Журналіст не береться прогнозувати, що буде з долею Куликовського в Україні, ймовірно, його чекає довгий тюремний термін. Від обміну з Росією бойовик може відмовитись сам, адже там його чекає смерть.
Що відомо про затримання Дениса Куликовського
- Українські спецслужби затримали бойовика Дениса Куликовського – "Палича" у Києві.
- Він керував в'язницею "Ізоляція".
- Куликовському 36 років, він уродженець Донбасу.
- За попередньою інформацією, у 2019 році Куликовський утік з окупованих територій до Росії.
- Проти бойовика порушили кримінальні провадження за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; торгівлю людьми; створення терористичної групи чи організації; порушення законів та звичаїв війни.