"Сприяє деградації суспільства": в Україні пропонують заборонити TikTok

В Україні створили петицію, в якій просять заборони додаток TikTok. Соцмережа начебто сприяє деградації суспільства.

Прохання про заборону TikTok з'явилося на сайті електронних петицій 16 лютого. У ньому закликають заборонити соцмережу в Україні.

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В Україні пропонують заборонити TikTok

Автор петиції Олександр Трачук вважає, що соціальна мережа сприяє поширенню дезінформації та загалом негативно впливає на дітей.

Більшість дітей, якщо не всі, ніколи не перевіряють інформацію, побачену в соціальних платформах, і сприймають її як правду першої інстанції, тому багато дезінформації потрапляє в голови дітей,

– наголосив Трачук.

Далі, вважає ініціатор звернення, це може створювати непотрібну паніку. У результаті платформа "сприяє деградації суспільства".

Станом на 12:40 18 лютого петицію підписали 167 людей. Аби президент Володимир Зеленський її розглянув, потрібно 25 тисяч голосів. Збір підписів триватиме 2 місяці.

TikTok масово збирає дані користувачів: що відомо

Компанія URL Genius провела дослідження, яке виявило, що TikTok та YouTube збирають найбільшу кількість даних користувачів серед усіх програм соціальних мереж. Якщо YouTube робить це для власних інтересів, то TikTok дозволяє збирати дані стороннім трекерам.

У випадку зі сторонніми трекерами майже неможливо зрозуміти, хто збирає дані користувача, і про яку саме інформацію йдеться. Крім того, вони можуть відстежувати активність користувача навіть після виходу з програми.

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