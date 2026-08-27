У Словаччині хотіли підпалити завод українського виробника дронів: ким виявилися підозрювані

У Словаччині правоохоронці затримали трьох людей, яких підозрюють у підготовці підпалу підприємства українського виробника безпілотників Skyeton. Серед затриманих є громадянин України, ще двоє підозрюваних – громадяни Латвії.

Про це пише SPIEGEL.

Що відомо спробу підпалу заводу?

За даними словацьких правоохоронців, підозрювані планували влаштувати масштабну пожежу на підприємстві Skyeton. Під час обшуків у них вилучили запальну суміш та план нападу на об'єкт, де виробляють безпілотні літальні апарати.

Речі вилучені під час затримання / Фото поліція Словаччини

Слідство вважає, що підозрювані діяли за чиєюсь вказівкою. Водночас правоохоронці наразі не називають можливого замовника диверсії.

Двоє підозрюваних були затримані у Словаччині. Один із них – громадянин Латвії, інший – українець. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Третього підозрюваного, 26-річного громадянина Латвії, затримали у Гамбурзі. Як повідомила речниця прокуратури Гамбурга, німецькі правоохоронці виконали європейський ордер на його арешт, виданий словацьким судом. Словаччина вже подала запит на екстрадицію чоловіка. Наразі він перебуває під вартою в Німеччині.

У компанії Skyeton заявили, що за спробою нападу може стояти Росія.

Нещодавній напад на наш об'єкт у Словаччині – це ще один доказ того, що українські виробники оборонної промисловості стали справжньою скалкою в оці росіян, і що ми на правильному шляху,

– заявили у компанії.

Раніше словацькі слідчі повідомляли, що ймовірні збитки від запланованої диверсії могли сягнути десятків мільйонів євро. На момент спроби підпалу на підприємстві перебували близько 70 людей.

Слідство у справі триває. Особу можливого замовника та мотиви підозрюваних правоохоронці наразі не розкривають.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині затримали українця через спробу вчинити диверсію. За версією слідства він міг готувати атаку проти української компанії "Нова пошта".

Для цього у жовтні 2025 року чоловік приїхав до Берліна, де за отриманими інструкціями забрав два пакунки зі зброєю та сховав їх у лісі біля озера Мюггельзее. Він сфотографував схованку та передав її координати своїм контактам. Польські спецслужби перехопили цю інформацію та передали її німецьким колегам.

Правоохоронці знайшли у схованці два пістолети й боєприпаси, після чого встановили за нею спостереження. Однак забрати зброю ніхто не прийшов, оскільки підозрюваного невдовзі затримали в Румунії.

За даними румунської розвідки, він разом з іншим українцем міг входити до диверсійної мережі, пов'язаної з російськими спецслужбами. Наразі справу розслідує Федеральна прокуратура Німеччини.