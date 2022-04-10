Спроби прориву оборони Ізюма та ситуація в Маріуполі, – дані Генштабу про ситуацію на фронті

Уже 46 день Росія продовжує жорстоке вторгнення на нашу землю. Основні зусилля кинули на Схід.

Ворог намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ біля Ізюма на Харківщині. Також орки хочуть встановити повний контроль над містом Маріуполь.

До теми Ворог переміщує додаткові підрозділи до Ізюма та продовжує часткове блокування і обстріл Харкова

Окупанти намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку. Також ведуть штурмові дії в місті Маріуполь,

– повідомляє Генштаб.

Окрім цього, по Маріуполю ворог наносить авіаційних ударів, намагається захопити центральну частину міста.

Вас може зацікавити, як українські воїни нищать техніку окупантів: дивіться відео