Спростування інформації
5 липня 2022 , 13:07Читать новость на русском
7 квітня на сайті 24tv.ua було опубліковано блог Миколи Давидюка під назвою "Ні наші, ні західні компанії не повинні грошима годувати ворога".
На основі наданих компанією Рілліус Холдінг Лімітед (є власником бренду Parimatch) документів з'ясувалося, що інформація, викладена у публікації "Ні наші, ні західні компанії не повинні грошима годувати ворога", не відповідає дійсності і бренд Parimatch припинив свою діяльність на території Росії та Білорусі.
Сайт 24 каналу приносить вибачення Parimatch за публікацію блогу, що містив недостовірні дані.