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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Сражение за президента, или Как меньшинство будет навязывать Зеленскому свой сценарий

      Грані правди 986 Читать новость на русском

      Владимир Зеленский может думать, что у него в запасе поддержка большинств, но на самом деле это не так. "Большинства" как политического субъекта не существует в принципе. Любая политика – это противостояние активных меньшинств. И то меньшинство, которое доминирует на данный момент, присваивает себе право говорить от имени "большинства".

      Меньшинство предыдущей власти

      Пять лет назад победу одержало меньшинство Майдана. Те люди, которые отправили в небытие Виктора Януковича. Те люди, которые после вторжения ушли на фронт и в волонтерское движение. Именно их повестка стала доминирующей на следующие годы. Те, кто был избран в 2014 году – впитали ее в себя и затем транслировали на протяжении своей каденции.

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      Победа этого меньшинства стала возможной по двум причинам. Во-первых, российская оккупация вычеркнула из электоральной карты миллионы носителей просоветских взглядов. Во-вторых, к этому самому меньшинству присоединилось инертное большинство. Кто-то испугался войны. Кто-то захотел быть " тренде". Кто-то полагал, что новая Украина подарит ему одномоментное зарплатно-пенсионное счастье.

      В итоге, следующие несколько лет мы жили в ситуативном консенсусе, который сводился к ряду моментов.

      1. Бегство от России.
      2. Сближение с Европой.
      3. Пересмотр исторической политики.
      4. Новое символическое обрамление страны.

      Одновременно, все эти годы шла эрозия этого самого "большинства". Кто-то устал. Кто-то разочаровался. Кто-то обманулся в своих личных карьерных ожиданиях. Кого-то перекупили. С каждым годом ситуативные попутчики отваливались, "большинство" таяло – пока вновь не превратилось в меньшинство.

      Год назад казалось, что президентские выборы будут состязанием меньшинств

      В активе у каждого претендента была своя ядерная аудитория. Кто-то продвигал повестку суверенитета. Кто-то – повестку холодильника. Кто-то – повестку мира с агрессором. Каждый из кандидатов мечтал лишь о том, чтобы отмобилизовать в свой лагерь хотя бы часть того самого инертного большинства, ситуативный союз с которым обрекает любое меньшинство на победу.

      А затем случился Владимир Зеленский. У которого не было никакой повестки. Никакой ядерной аудитории. Никаких обещаний и планов. Зато у него был телевизионный аватар "Голобородько", поддержка 1+1, социальные сети и мастерство избегать любой конкретики. И отечественное инертное большинство, привыкшее к роли "девушки на выданье", не смогло устоять перед его чарами.

      Медовый месяц в самом разгаре. И новый президент все больше привыкает рассуждать от имени тех самых относительных 73% (или абсолютных 45%), доставшихся ему во втором туре. Но в этот момент он рискует потерять связь с реальностью. Потому что никакого реального большинства в его активе нет.

      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      В реальном президентском активе есть несколько меньшинств. Одно из них хочет Европу. Другое – мечтает о России. Третье – о комфортном быте. Рано или поздно Владимиру Зеленскому придется из этого электорального гарема выбирать любимую жену. Этот процесс можно отсрочить – но его нельзя избежать.

      Зеленский хочет нравиться всем

      Пока Владимир Зеленский по инерции стремится нравиться всем.

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      ► Он пытается нравиться "партии суверенитета" – и пишет в соцсетях отповеди российскому президенту.

      ► Он пытается заигрывать с "партией мира" – и его окружение обещает региональные языки и имплементацию Минска.

      ► Он пытается не потерять "партию холодильника" – и звучат обещания новых тарифов после парламентских выборов.

      Но все это ненадолго. Ему предстоит определиться с меньшинством. С тем ядерным электоратом, на который он сделает ставку. С той самой повесткой, на которую он обопрется и в которую сам уверует. Весь вопрос сводится лишь к тому, кто на этих смотринах победит.

      В соцсетях часто звучит мнение о том, что новый президент целенаправленно выбрал "повестку капитуляции". В качестве аргумента приводят скандальные судебные решения, возвращение одиозных политиков, закрытие старых уголовных дел и появление новых. Но в том и штука, что сегодня говорить о победе "партии реванша" явно рано.

      Пока что все перечисленное – это лишь попытка проигравшего в 2014 году меньшинства воспользоваться ситуацией неопределенности. Той самой неопределенности, которая возникла в стране после разрушения прежнего консенсуса. И которая продлится вплоть до появления в Украине нового.

      Меньшенство будет навязывать Зеленскому свою повестку

      А потому прямо сейчас на наших глазах будет разворачиваться битва за право приватизировать доступ к президентскому телу. То меньшинство, которое по итогу навяжет новому президенту свою повестку – получит на следующие пять лет право говорить от имени большинства.


      Скільки мандатів отримають партії

      Отсутствие политического опыта и устойчивых взглядов делают президента чистым листом бумаги. На котором можно нарисовать все, что угодно.

      – Может победить "меньшинство мира" – и мы станем свидетелями последовательной сдачи интересов и капитуляции в войне на условиях Москвы.

      – Если победит "меньшинство суверенитета" – мы услышим ту же риторику, что слышали последние пять лет из уст экс-президента. Причем, лагерей явно больше, чем два – и оттого сражение за президентские уши в ближайшее время будет все отчетливее и яростнее.

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      – В конце концов, не исключен и иной вариант, когда президент решит слушать сразу всех. И ситуативно принимать решения в попытке сохранить народное обожание. И тогда следующие пять лет мы проживем в повестке победившего хаоса – без четких векторов и стратегического планирования.

      Впрочем, между перечисленными лагерями есть одна принципиальная разница. Дело в том, что повестка суверенитета объединяет под своими флагами людей с высоким уровнем "протестоспособности".

      Разница между ними и их оппонентами примерно такая же, как разница между Майданом и Антимайданом. Первые выходили сами. Вторых свозили на автобусах. Сбрасывать этот фактор со счетов было бы ошибкой. И это добавляет новых красок в процесс приватизации президентского взгляда на реальность.

      В конце концов, от того выбора, который по итогу сделает новый президент, зависит не только то, насколько быстро он станем "старым". От этого зависит еще и то, что про Украину напишут в учебниках истории. А заодно и то, где именно эти учебники будут печатать – в Киеве или Москве.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини Росії Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України Відеоблоги Володимир Зеленський Верховна Рада Грані правди
      Джерело: 24 канал
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