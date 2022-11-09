У США чоловік зірвав найбільший джекпот у світі

Житель Каліфорнії зірвав найбільший джекпот у світі. Сума становить понад 2 мільярди доларів.

Ім'я переможця ще не оголошено. Про це повідомила представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер.

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У США чоловік зірвав найбільший у світі джекпот

Так, чоловік вгадав усі шість номерів у лотерейному білеті Powerball, що, становило ймовірність 1 до 292,2 мільйона. Щасливий білет вартістю 2 долари продали в американському місті Альтаден.

Виграшні номери були 10-33-41-47-56, а Powerball – 10. Хоча джекпот становив 1,9 мільярда доларів, він виріс до 2,04 мільярда доларів на момент розіграшу.

До речі, до цього найбільший джекпот Powerball був виграний у січні 2016 року, коли троє переможців розділили оголошений приз у розмірі 1,586 мільярда доларів.

Нагадаємо, що американський хайролер Шон Діб купив лотерейних білетів на суму 90 000 доларів. У понеділок мав відбутися розіграш рекордного джекпоту Powerball, але його перенесли з невідомих причин. Американцеві довелося серйозно заморочитися, щоб їх купити. Оскільки у Лас-Вегасі ця лотерея не продається, Шон поїхав за ними до сусіднього штату.

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