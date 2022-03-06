США дозволили російському літаку вивезти дипломатів Росії

США дозволили російському літаку прибути на їхню територію. Як виняток Росія може евакуювати дипломатів.

Відповідну заяву повідомив представник Держдепартаменту США. Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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США дозволити вивезти дипломатів

Цей спеціальний виняток був зроблений відповідно до федеральних норм, щоб забезпечити від'їзд співробітників російської місії та їхніх сімей до певної дати, як ми проінструктували,

– заявили у Держдепі США.

Ба більше, відомо, що російський рейс має прибути до міжнародного аеропорту Даллес близько 19:00 за Грінвічем 6 березня.

Відомо, що російських дипломатів у Штатах оголосили персонами нон ґрата, тому вони мали покинути країну.



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