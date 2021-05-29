США готуються до рекордної кількості мандрівників від початку пандемії – Голос Америки

У США неофіційно почнеться літній сезон відпочинку, країна готується до рекордної кількості подорожуючих від початку пандемії коронавірусу. Авіакомпанії вже фіксують значну кількість пасажирів.

Завдяки вакцинації у 2021 році американці зможуть відпочити без масок та у компанії друзів. З нагоди Дня пам'яті мільйони американців проводять останні вихідні травня на пікніку або поблизу басейна.

До теми Нафтові гіганти мають скоротити викиди вуглекислого газу – Голос Америки

Хакери Росії здійснили чергову атаку

Російські хакери здійснили нову потужну атаку на комп'ютерні мережі США, зламавши пошту американської агенції з міжнародного розвитку. Про це повідомила 28 травня компанія Microsoft. Напад здійснила та ж група, яка стояла за атаками у 2020 році.

Росія закликала скоротити дії мандату ОБСЄ

Сполучені Штати звинуватили Росію у намірах підірвати мирне врегулювання в Україні, закликаючи удвічі скоротити строк дії мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску. Традиційно роботу місії продовжують кожні 4 місяці, проте Росія виступила за продовження мандату спостерігачів лише на 2 додаткових місяці, мотивуючи це адміністративними обставинами.

Актуально Кремль підриває мирне врегулювання на сході України: США звернулись з закликом до Росії

США не відновлять "відкрите небо" з Росією

США вирішили не відновлювати співпрацю з Росією у межах договору про відкрите небо, з якого Сполучені Штати вийшли у листопаді 2020 року, звинувативши Москву у грубих порушеннях угоди. Договір дозволяв взаємні польоти між США та Росією над військовими комплексами одне одного з метою моніторингу та контролю за озброєнням.

Сенатори США відвідають Україну

Сенатори США Джин Шахін, Роб Портман та Кріс Мерфі відвідають Україну, Литву та Грузію. Двопартійна делегація Конгресу висловить солідарність з Україною, яка продовжує зіштовхуватись з дедалі агресивнішою Росією, та заохочуватиме до продовження реформ для збільшення її демократії.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 28 травня: дивіться відео