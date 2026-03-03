Росія цього боїться: політтехнолог відповів, чи здатні США ліквідувати Путіна

Трамп кількома двозначними заявами натякнув на можливість ліквідації Путіна. На що Дугін відкрито заявив "ми наступні", а Лавров погрожує передачею ядерних технологій Ірану.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що ліквідація Путіна залишається реальною крайньою опцією для американських спецслужб.

Чи реально США можуть розглядати ліквідацію Путіна?

Сценарій ліквідації Путіна, на думку аналітика, існує як прихована опція "в столі" американських спецслужб – ніхто зараз його відкрито не розробляє, але як крайній захід, коли стане зрозуміло, що домовитися з Путіним неможливо, ця опція цілком може бути реалізована.

Погрози Лаврова ядерними технологіями – це лише блеф від безпорадності, адже реальна відповідь Путіна на удари по Ірану зводиться до обурення порушенням міжнародного права.

"Путін встиг лише обдзвонити лідерів Перської затоки, які самі просять Трампа збавити темп через занепокоєння щодо безпеки нафтових маршрутів і Ормузької протоки", – зазначив Шейтельман.

Зверніть увагу! Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пояснив, що Росія фактично зробила ставку лише на Україну, що в результаті виявилося програшною стратегією. За його словами, Москва не змогла досягти суттєвих успіхів протягом чотирьох років повномасштабної війни та водночас втратила вплив на Близькому Сході.

Що ще відомо про наслідки подій на Близькому Сході для Росії?