США мають Patriot: дипломат розкрив, чому насправді Трамп не передає їх Україні

У США знову заговорили про нібито нестачу ракет на тлі операцій проти Ірану та потреб України у засобах протиповітряної оборони. Водночас паралельно між Білим домом і Конгресом триває суперечка щодо фінансування вже проведених військових операцій і майбутніх оборонних видатків.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому розмови про дефіцит PAC-3 можуть не відображати реальний стан американських запасів. На його думку, причина затримки допомоги Україні значною мірою лежить у внутрішньополітичному протистоянні Дональда Трампа з Конгресом.

Трамп використовує допомогу Україні як важіль тиску на Конгрес

Розмови про нестачу американських ракет посилилися після операцій проти Ірану, на які Конгрес окремого дозволу не давав. Після завершення першого етапу кампанії Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн звернулися до законодавців із проханням виділити 67 мільярдів доларів для покриття вже понесених витрат, зокрема вартості ракет, використаних із наявних запасів.

Конгрес не виділив кошти на ракети, які вже були використані. Але це не означає, що склади вигребли або що цих ракет більше немає,

– наголосив Безсмертний.

Паралельно Білий дім просить закласти близько 1,5 трильйона доларів на оборону на наступний рік, значна частина цих коштів також має піти на ракетні програми. Однак ані щодо 67 мільярдів доларів, ані щодо майбутнього оборонного бюджету Конгрес поки не дав Трампу тієї відповіді, на яку він розраховував.

Першим кроком Трампа було змусити Конгрес піти назустріч і дати гроші на покриття витрат операції в Ірані. Він фактично заявив: якщо ви так, то я відтерміновую 400 мільйонів доларів, які були асигновані Україні до 2029 року. Це був перший крок шантажу Конгресу,

– пояснив дипломат.

У такій ситуації тема військової допомоги Україні стає частиною внутрішньої боротьби у Вашингтоні. Безсмертний вважає, що Трамп намагається використати її як один із небагатьох доступних йому важелів, щоб добитися від Конгресу фінансування власних рішень щодо Ірану та майбутніх оборонних видатків.

Проблема не в запасах ракет, а у протистоянні з Конгресом

Повідомлення про нібито конфлікт між Трампом і Пітом Гегсетом через озброєння, на думку Безсмертного, варто розглядати у ширшому контексті суперечки Білого дому із законодавцями. Йдеться про гроші на вже проведені операції проти Ірану та майбутнє оборонне фінансування, щодо якого президент поки не отримав бажаного рішення.

Уся нинішня балаканина свідчить про те, що мова йде не про наявні чи відсутні запаси ракет. Мова йде про взаємовідносини між Конгресом і президентом у питанні фінансування операцій в Ірані та бюджетних асигнувань на наступний рік,

– пояснив дипломат.

Безсмертний також не погоджується з тим, що затримки можна пояснити критичним виснаженням американських арсеналів. Він звернув увагу на масштаби запасів, які США мали на початку операції проти Ірану, та вважає, що проблема полягає передусім у політичному рішенні щодо їх подальшого використання.

І PAC-3, і Tomahawk, і балістика у Сполучених Штатах є. Їхні запаси на момент початку операції в Ірані обраховувалися не одиницями тисяч, а десятками тисяч,

– наголосив Безсмертний.

Нинішні заяви про дефіцит він розглядає як спробу Трампа через зовнішньополітичні інструменти вирішити внутрішню проблему у відносинах із Конгресом. Для України наслідок цієї боротьби цілком практичний: необхідні ракети доводиться шукати серед різних партнерів, поки рішення у Вашингтоні затягуються.

Безсмертний пояснив затримку ракет PAC-3 для України: дивіться відео