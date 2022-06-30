В Україну надійшли 1,3 мільярда доларів від США в межах фінансування держбюджету

США надали України 1,3 мільярда доларів допомоги. Підтримка Америки передбачена в межах фінансування держбюджету.

Шмигаль додав, що ці кошти наблизять Україну до перемоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України 29 червня.

Зверніть увагу Спроби Путіна розвалити НАТО, ситуація на фронті та доля Кримського моста: інтерв'ю з експертом

Понад 1 мільярд доларів від Америки

Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу. Щойно отримали грант 1,3 мільярда доларів у межах пакета фінансування держбюджету 7,5 мільярда доларів,

– мовиться в повідомленні.

Денис Шмигаль подякував президенту США Джо Байдену за підтримку та президенту Світового банку Девіду Малпассу. Саме через Світовий банк було здійснено переказ.

США посилює військову присутність у Європі

Америка перекидає до Європи значні військові сили. Про це заявив Джо Байден 29 червня.

Зокрема, на військово-морську базу в Іспанії пришлють ще 2 ескадрених міноносці, збільшивши їх кількість до 6.

Дві додаткові ескадрильї винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35 відправлять до Великої Британії. А в Польщі буде штаб 5 американської армії.

До Румунії перекинуть додаткову бригаду. У країнах Балтії з’являться додаткові американські підрозділи. У Німеччині та Італії натомість посилять частини протиповітряної оборони.

Варто переглянути – Зеленський записав нове звернення увечері 29 червня: відео