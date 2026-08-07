Проблему вже неможливо приховати: чому США не можуть передати Україні ракети-перехоплювачі

Україна шукає по всьому світу ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які критично потрібні для захисту від російської балістики. Однак запаси PAC-3 обмежені не лише у європейських партнерів: на тлі операцій на Близькому Сході з дефіцитом зіткнулися і самі Сполучені Штати.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Вашингтон зараз не поспішає передавати Україні ці ракети, попри заяви Дональда Трампа, що озброєння вистачає. За його словами, ситуація вже дійшла до рішень, які яскраво показують реальний масштаб проблеми.

США самі зіткнулися з дефіцитом PAC-3

Суперечка навколо запасів американських ракет, про яку пишуть західні медіа, виникла на тлі операцій США на Близькому Сході. Дональд Трамп публічно запевняє, що озброєння вистачає, однак ситуація з перехоплювачами PAC-3 свідчить про серйозні обмеження: Вашингтон не може швидко поповнювати запаси партнерів і поки не розглядає передачу таких ракет Україні.

Те, що в Америки недостатньо ракет PAC-3, – уже доконаний факт. Вони не здатні поповнювати запаси європейських партнерів і взагалі не розглядають варіант передачі цих ракет Україні,

– пояснив Краєв.

Показовою стала ситуація з американськими силами на Близькому Сході. Для продовження операцій їм довелося замовляти старіші ракети PAC-2, які можна виробляти швидше й дешевше, щоб тимчасово компенсувати нестачу сучасніших PAC-3.

Американські сили на Близькому Сході були змушені замовити у Lockheed Martin ракети PAC-2 – попереднього покоління. Їх виробляють швидше, і зараз вони мають тимчасово замінити PAC-3, які значно довше, складніше й дорожче виготовляти,

– зазначив експерт.

На цьому тлі заперечення Трампа не змінюють реального стану справ, за оцінкою Краєва, президент США традиційно намагається подавати ситуацію позитивніше, ніж вона є, однак дефіцит ракет уже неможливо приховати.

Проблема дійсно існує, і приховати її вже неможливо,

– наголосив експерт.

Тому найближчим часом дипломатична боротьба точитиметься не лише за нове виробництво, а й за перерозподіл уже наявних запасів. При цьому потреби самої американської армії на Близькому Сході можуть суттєво звузити можливості для оперативної допомоги Україні.

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