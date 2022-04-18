США оцінили кількість російських військ на Півдні та Сході України

У США повідомили, що Росія відправила підмогу своїм військам на Півдні та Сході України. Зокрема, мовиться про 11 батальйонних тактичних груп.

Ці війська стягнули за останній тиждень. Американське видання опублікувало таку інформацію з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США.

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Вони розширили свої можливості всередині України,

– мовиться у повідомленні.

Видання зазначило, що всі російські сухопутні війська наразі зосереджені на Сході та Півдні України.

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