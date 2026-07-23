США планують військову операцію проти терористів у Малі, де перебувають російські найманці, – WP

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість проведення військової операції в Малі. У країні діє терористичне угруповання Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, пов'язане з Аль-Каїдою та Росією.

Якщо Вашингтон схвалить удари по JNIM, Малі стане восьмою країною, по якій президент США наказував завдавати ударів за час свого другого терміну. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Що відомо про плани США в Малі?

Усередині американської адміністрації щодо питання доцільності військової операції наразі немає єдності.

Одним із найактивніших прихильників силового сценарію є Себастьян Горка, старший директор Ради національної безпеки США з питань боротьби з тероризмом. Водночас у Білому домі не підтвердили, чи ухвалив Трамп остаточне рішення щодо ударів.

Довідка. JNIM має потужні позиції в Малі та останнім часом розширює атаки на країни Західної Африки. У регіоні його вважають одним із найбільш озброєних і впливових терористичних угруповань.

Вашингтон заявляє, що тероризм у Сахелі є міжнародною проблемою, і закликає держави регіону та союзників по НАТО підтримати боротьбу проти JNIM та "Ісламської держави".

До чого тут Росія?

Малі останніми роками потерпає від активності ісламістських бойовиків, а також від наслідків присутності російських найманців. Влада країни спочатку залучила ПВК "Вагнер", а згодом – пов'язаний із російським Міноборони "Африканський корпус".

Правозахисники звинувачують російські сили в численних злочинах проти цивільних. Угруповання JNIM за останній час значно посилилося. Бойовики організовували блокади постачання пального, проводили масштабні атаки, захоплювали стратегічні міста та вбили міністра оборони Малі Садіо Камару під час нападу смертника.

Паралельно посилюється й угруповання "Ісламська держава – Сахель", яке конкурує з JNIM. За даними ACLED, минулого року малийські військові та їхні російські партнери були причетні до загибелі 925 цивільних, тоді як ісламістські бойовики – до 232 смертей.

Це викликає критику щодо можливого посилення підтримки військової хунти з боку Заходу. США вже розширили обмін розвідувальною інформацією з Малі, однак пряме військове втручання може створити ризик зіткнення з російськими силами в регіоні.

Як ситуацію оцінюють фахівці?

Вашингтону довелося б координувати дії з Москвою, щоб уникнути випадкових конфліктів. Не всі експерти підтримують силовий сценарій.

Фахівець із питань Сахелю Васім Наср вважає, що США варто зосередитися на дипломатії та спробувати сприяти переговорам між військовою владою Малі, JNIM та іншими політичними силами. На його думку, військові операції Франції та Росії вже не змогли стабілізувати регіон, а ситуація лише погіршилася.

Експерти також попереджають, що американські удари можуть дати протилежний результат. Послаблення JNIM здатне посилити його конкурента – "Ісламську державу – Сахель".

Крім того, бойовики можуть почати атакувати американські інтереси або зблизитися з глобальною мережею "Аль-Каїди".

Нагадаємо: нещодавно повстанці в Малі заявили про масштабну засідку на сили, пов'язані з російським "Африканським корпусом". За попередніми даними, під час бою збили військовий вертоліт Мі-24 або Мі-35. Водночас у регіоні тривають запеклі бої за стратегічно важливе місто Анефіс.