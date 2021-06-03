США поділяться мільйонами доз вакцини від COVID-19: Україна серед щасливчиків

До кінця червня США поділяться 80 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу, перший транш складе 25 мільйонів доз. Отримає допомогу, зокрема, й Україна.

Президент Байден пообіцяв, що США стануть "арсеналом" вакцин проти коронавірусу для всього світу. Країна прагне очолити світ у боротьбі з COVID-19, про це мовиться у заяві Білого дому.

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75% цих вакцин мають намір розподілити через механізм COVAX. Пріоритет надаватимуть Латинській Америці та Карибському басейну, Південній й Південно-Східній Азії та Африці.

Інші 25% віддадуть на невідкладні потреби й допомогу при спалахах коронавірусу в усьому світі. Відповідний запит Сполучені Штати вже отримали від низки країн.

У Білому домі підкреслили, що Байден доручив уряду США використовувати усі важелі, аби у якнайшвидші терміни захистити людей від вірусу.

Перші 25 мільйонів доз вакцин

Як пояснили в адміністрації Байдена, приблизно 6 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 будуть спрямовані в:

Україну;

Мексику;

Канаду;

Південну Корею;

Західний берег річки Йордан і Сектор Гази;

Косово;

Гаїті;

Грузію;

Єгипет;

Йорданію;

Ірак;

Ємен;

а також медпрацівникам з ООН.

Крім цього, США розподілять між країнами Центральної Америки, Азії та Африки майже 19 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.