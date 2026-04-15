Поважають у Трампа і в Москві: Bloomberg розкрило ставлення сторін переговорів до Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов дістав схвалення від союзників на міжнародній арені. Він довів свою ефективність у мирних переговорах із Росією, зокрема, у комунікації з країнами Перської затоки.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, які спілкувалися з українським високопосадовецм, і описували його різким, прямолінійним та дещо саркастичним.

Як ставляться до Буданова?

На думку західних офіційних осіб, він довів ефективність у переговорах із Росією, підтримуючи неофіційні зв'язки з Москвою та стабільні контакти в Перській затоці, де були переговори до конфлікту на Близькому Сході.

Видання, посилаючись на кількох чиновників, наближених до Кремля, пише, що російські колеги також поважають Буданова як героя війни. Імена відповідних осіб не вказують через нібито "делікатний характер дипломатії".

Ба більше, за словами офіційних осіб, до Кирила Буданов прихильні й в адміністрації американського президента Дональда Трампа, зокрема, до нього позитивно ставиться й спеціальний представник США Стів Віткофф.

Це означає, що його серйозно сприймають усі сторони переговорів. Хоча він назвав свої стосунки зі США "добрими", він відмовився сказати, з ким найчастіше спілкується в Білому домі,

– пише Bloomberg із посиланням на його інтерв'ю.

У публікації зауважують, що його попередник на посаді голови Офісу президента Андрій Єрмак натомість дратував українців, іноземних союзників, а також багатьох внутрішніх чиновників роллю "сірого кардинала".

"Ставки на міжнародній арені ще вищі. Кілька людей, знайомих з цим питанням, сказали, що його підхід до мирних переговорів є ефективнішим, ніж у його попередника", – ідеться у публікації агентства.

Чинник керівник Офісу президента, як зазначається, називає себе прагматиком і каже, що його переговори з російською стороною зосереджені на "мові, цифрах, фактах, датах", оскільки все інше "не має значення".

Офіційно він утримується від зневажливих висловлювань про росіян, кажучи, що вони також прагматичні, професійні та "дуже добре знають, як вести переговори". За його словами, усі розуміють реальну ситуацію.

Які результати роботи Буданова?