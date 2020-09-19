Президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 13 мільярдів доларів допомоги для Пуерто-Рико – острівної території в Карибському морі, що перебуває під юрисдикцією Штатів. Багатомільярдна сума має допомогти острову оговтатися від урагану Марія, який спустошив його ще у 2017 році.

Майже 10 мільярдів підуть на ремонт електричної системи Пуерто-Рико, а решта суми на відновлення шкіл й інших навчальних закладів, пояснив Дональд Трамп. Про це пише видання Associated Press.

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Це один із найбільших грантів за історію існування Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), що виділявся на ліквідацію наслідків катастрофи,

– підкреслили в адміністрації Дональда Трампа.

До слова, через такі рішення американського президента вже звинуватили у використанні адміністративного ресурсу перед виборами. Хоча мешканці Пуерто-Рико, яких є понад 3 мільйони не можуть голосувати на виборах президента, але це можуть робити пуерториканці на материку, яких ще більше.

Цікаво, що ураган Марія спустошив острів ще у 2017 році, але гучно говорити про нього знову почали останнім часом. Кандидат у президенти Джо Байден у межах виборчої кампанії також представив план відновлення території.

Коротко про ураган Марія:

Це тропічний циклон 5 категорії – найбільш руйнівної за шкалою Саффіра-Сімпсона. Ураган Марія пройшов через Атлантичний океан і зокрема острів Пуерто-Рико у вересні – жовтні 2017 року.

Тоді швидкість вітру досягала 155 миль за годину. Збитки від руйнівного урагану для Пуерто-Рико перевищили 100 мільярдів доларів, а внаслідок стихійного лиха загинули трохи більше як 3 тисячі людей.



Наслідки урагану Марія в Пуерто-Рико / Фото Getty Images