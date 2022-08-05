США відклали випробування міжконтинентальної ракети через напруженість навколо Тайваню

Сполучені Штати 4 серпня вирішили відкласти випробування своїх нових ракет Minuteman III. Міжконтинентальний боєприпас не тестуватимуть через напруженість, яка виникла довкола Тайваню.

Про це розповіли журналістам анонімні джерела в пентагоні. Вони вказали, що відповідний наказ дав очільник Пентагону Ллойд Остін. Аргументували скасування запуску нібито бажанням "уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм". До речі, саме в цей день понад 20 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню і перетнули серединну лінію протоки.

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Коли мав пройти запуск Minuteman III

Ці навчання планували провести військово-повітряні сили США. Тестовий запуск Minuteman III був запланований на тиждень, коли його скасували. Міжконтинентальна ракета мала піднятися з авіабази Ванденберг, що в Каліфорнії.

Це давно заплановане випробування, але воно відкладається, щоб усунути будь-які непорозуміння з огляду на дії КНР навколо Тайваню,

– сказав анонімний представник Міноборони США.

Інше джерело The Wall Street Journal припустило, що випробування відкладене орієнтовно на 10 днів. Проте важливо зазначити, що Пентагон наразі відмовився від офіційних коментарів.

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