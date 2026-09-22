США викрили російську мережу, що готувала вбивства, диверсії: чому це потужний сигнал для Кремля

Американські правоохоронці викрили масштабну агентурну мережу, яка працювала на російську розвідку. Зловмисники шукали найманців для організації замовних вбивств та атак на цивільні й військові об'єкти.

Політологиня, засновниця та генеральна директорка St. James's Foreign Policy Group Альона Глівко, розповіла в ефірі 24 Каналу, що Міністерство юстиції США офіційно повідомило про викриття цієї групи. Оприлюднення такої інформації є чітким кроком стримування з боку Вашингтона. Це прямий сигнал Кремлю про те, що американські спецслужби повністю контролюють ситуацію та знають про підривну діяльність росіян.

Сигнал для Росії та статус спонсора тероризму

Альона Глівко зазначила, що дії американців перегукуються з нещодавніми закликами Польщі офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Такий статус міг би суттєво розв'язати руки західним союзникам.

Такий статус надасть значно ширший процедурний мандат, у тому числі в Раді Безпеки ООН, і розв'яже руки західним союзникам без прямого оголошення війни Росії,

– наголосила вона.

Глівко також звернула увагу на помилку багатьох американських аналітиків, які вважали епоху холодної війни остаточно завершеною після 1990-х років. Насправді ж Москва ніколи не відмовлялася від своїх реваншистських амбіцій та постійного протистояння із Заходом.

Важливо! Повне інтерв'ю Альони Глівко про вплив Китаю та США на війну в Україні та загрози з боку Росії для НАТО читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

"Росія так і не вийшла з цього мислення глобальної конкуренції та холодної війни, яка переростає у гарячу. Вона ніколи не припиняла шпигунство та диверсійні акти", – підсумувала політологиня.

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