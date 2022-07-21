Ім’я путіна буде поруч з бен Ладеном, – ОП про позицію Конгресу щодо визнання росії терористом

В Офісі президента відреагували на інформацію про позицію спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі щодо визнання росії країною-спонсоркою тероризму. Таку позицію у Києві назвали блискучою.

Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що росія повинна бути визнана країною-терористом.

Нагадаємо Конгрес може сам внести росію у список країн-спонсорів тероризму, якщо цього не зробить Держдеп

путін таки увійде в історію

Михайло Подоляк наголосив, що російський диктатор владімір путін і справді увійде в історію. Щоправда, не як "великий збирач земель", яким він хотів стати, а терористом.

Радник голови Офісу Президента наголосив, що питань "гнучкості" не може бути, коли мова йде про вбивства дітей та шантажу голодом, який зараз влаштовує росія.

Блискуча позиція Ненсі Пелосі: росія – країна-терорист, і буде визнана такою офіційно. путін мріяв увійти в історію, як пьотр I. Тепер його ім’я буде поруч з бен Ладеном,

– наголосив Подоляк.

Конгрес може внести росію у список країн-спонсорів тероризму

За даними американських ЗМІ, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі наполягає на визнанні росії країною-спонсором тероризму. Повноваження внести росію у відповідний перелік має держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час неформальної розмови з ним, як стверджують журналісти, Пелосі заявила, що якщо Держдеп не зробить цього, то росія буде визнана спонсором тероризму рішенням Конгресу.

Причиною такої позиції Пелосі є те, що повноваження Держдепу на визначення країн-спонсорів тероризму надав саме Конгрес. Тому так само Конгрес може вносити країни у цей список, хоч це буде й дещо довший процес.

Варто зазначити, що у списку країн-спонсорів тероризму зараз перебувають Північна Корея, Куба, Сирія та Іран. Серед цих країн ми бачимо навіть союзників росії, яких не так і багато.

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