Підійшов до авто й впритул розстріляв копів: моторошний злочин потрапив на відео у США
Невідомий і досі не знайдений чоловік із вогнепальною зброєю напав на автомобіль із поліцейськими біля Лос-Анджелесу в США. Двоє копів поранені – Трамп вимагатиме страти нападника, якщо вони помруть.
Запис нападу на копів оприлюднили самі поліцейські. Розповіли про інцидент у виданні "Голос Америки".
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У відео видно, як нападник підходить до припаркованого біля станції метро автомобіля (подія сталася у місті Комптон біля Лос-Анджелеса) і стріляє з пістолета у вікно.
Нападник втік. Копи (31-річна жінка та 24-річний чоловік) зазнали поранень, одначе вижили. Вони запевняють, що у жоден спосіб не провокували напад.
На інцидент різко відреагував президент США Дональд Трамп. У твіттері він написав, що їхні життя мають значення (апелюючи до учасників акцій непокори під гаслом Black Lives Matter – "життя чорних важливі").
Якщо вони помруть, вбивцю повинен чекати швидкий суд і страта. Тільки так можна це зупинити!
– заявив Трамп.
Водночас біля лікарні, у якій перебувають поранені правоохоронці, зібрались протестувальники. Їхні вигуки не менш різкі: "Сподіваємося, вони помруть".
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