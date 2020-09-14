Невідомий і досі не знайдений чоловік із вогнепальною зброєю напав на автомобіль із поліцейськими біля Лос-Анджелесу в США. Двоє копів поранені – Трамп вимагатиме страти нападника, якщо вони помруть.

Запис нападу на копів оприлюднили самі поліцейські. Розповіли про інцидент у виданні "Голос Америки".

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У відео видно, як нападник підходить до припаркованого біля станції метро автомобіля (подія сталася у місті Комптон біля Лос-Анджелеса) і стріляє з пістолета у вікно.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Нападник втік. Копи (31-річна жінка та 24-річний чоловік) зазнали поранень, одначе вижили. Вони запевняють, що у жоден спосіб не провокували напад.

На інцидент різко відреагував президент США Дональд Трамп. У твіттері він написав, що їхні життя мають значення (апелюючи до учасників акцій непокори під гаслом Black Lives Matter – "життя чорних важливі").

Якщо вони помруть, вбивцю повинен чекати швидкий суд і страта. Тільки так можна це зупинити!

– заявив Трамп.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Водночас біля лікарні, у якій перебувають поранені правоохоронці, зібрались протестувальники. Їхні вигуки не менш різкі: "Сподіваємося, вони помруть".

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