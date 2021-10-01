Его идея проста но в тоже время обширна – создать среду, в которой технологическим гигантом станет не Китай, а ЕС и США совместно. Многие эксперты уверены, что эта встреча стала очередным шагом на пути перезагрузки трансатлантического альянса.

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Предложил такой формат Джо Байден еще в июне, во время своего европейского турне. Формат предполагает создание общего рынка производства и обмена передовыми технологиями. Это если сильно упростить.

И вот сейчас, даже несмотря на определенные сложности, которые с тех пор возникли у американцев с той же Францией, становится очевидно, что США серьезно настроены развивать отношения с союзниками ради одной цели – сдерживание Китая.

Обсуждали на встрече ключевые вызовы, которые на сегодняшний день стоят как перед США так и перед Евросоюзом. Стороны обсудили:

экономические вызовы;

развитие торговли и технологий;

развитие производства полупроводников;

вопросы безопасности;

защиту прав человека.

Развитие торговли

Давайте некоторые из этих пунктов разберем отдельно. Развитие торговли подразумевает прекращение конфронтации на этом поприще между ЕС и США.

Европа до сих пор с неприятием вспоминает времена Дональда Трампа, который начал торговую войну не только против того же Китая, но и против Европы.

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И вот этот саммит может стать отправной точкой к отмене множества пошлин на европейские товары, которые ввела еще прошлая администрация и тем самым наладить более разумные торговые отношения с США.

Более того, обе стороны обязуются бороться с несправедливыми внешнеторговыми практиками. Тут и кража государствами интеллектуальной собственности и принудительная передача технологий. И именно в этом США часто обвиняют Китай.

Отметим! Здесь в голову приходит ситуация с украинским заводом "Мотор Сич". Он был национализирован, несмотря на договоренности с китайскими инвесторами. Ведь национализацией украинские двигатели просто пытались защитить "кражи" технологии их производства.

Безопасность технологий

Не менее важной частью переговоров стал вопрос безопасности в области технологий. Ранее одна из китайских компаний пыталась зайти на американский рынок и продвигала развитие системы 5G.

Однако США заподозрили, что таким образом Китай может развернуть масштабную сеть с целью шпионажа, а потому против компании быстро ввели санкции и запретили все продукты компании на территории США.

Теперь и Европа будет двигаться в том же направлении, и с осторожностью относиться к китайским технологическим гигантам. Проделана масса работы по выработке общего плана развития технологий и торговли.

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Но обеим сторонам, то есть политикам из США и ЕС, еще предстоит переговорить со своими национальными промышленными группами, для которых будет важно, чтобы учли их интересы в дальнейшем.

Кто противники саммита

Следующая встреча должна состояться весной 2022 года, и многие аналитики уверены, что она пройдет именно во Франции. Ведь после скандала с подводными лодками, Франция какое-то время пыталась противостоять проведению саммита ЕС – США.



Франция – против саммита / Фото Unsplash

Многие даже были уверены, что Парижу удастся сорвать переговоры. Однако некоторое давление со стороны высшего руководства ЕС и разговоров Макрона с президентом США решили эту проблему. По всей видимости, французы поняли, что на кону стоит намного больше, чем уязвленное чувство гордости.

Реакция Китая

Но противниками этого саммита можно назвать не только Францию. Сразу после оглашения результатов саммита, моментально последовала реакция Китая.

Самое интересное, что в заявлении по результатам саммита никакая конкретная страна не упоминалась, но такие формулировки как страны “угрожающие основным свободам", а также имеющие "нерыночную экономику, которая несет угрозу мировой торговле" прекрасно дают понять, что имеется ввиду именно Китай и другие авторитарные режимы.

Очевидно, что и ЕС и США сейчас осторожничают, а потому не говорят вслух, что пытаются вытеснить Китай из технологического рынка.

Ведь даже если сейчас ЕС и США резко начнут заниматься развитием передовых технологий, без китайских комплектующих они не обойдуться.

Кроме того! Китай пока еще остается главным торговым партнером как для ЕС, так и для США. А все же прекрасно помнят, как Китай может сильно ударить тех, кто выступает против него. За примером Австралии далеко ходить не нужно.

Однако Китай эта осторожность, похоже не впечатлила, и государственные СМИ сразу обвинили США в том, что они настраивают весь мир против Китая, чтобы попросту остановить его честное развитие.

Однако как бы это не раздували китайские СМИ, останавливать Китай пока никто не собирается, или не сможет. Дело в в том, что первый саммит США – ЕС имел чисто консультативный характер.



Китай не сможет экономически давить на Европу / Фото Unsplash

Ведь на данный момент конкретных договоров подписано не было, обе стороны лишь определили общее видение дальнейшего развития отношений в сферах технологий и торговли.

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Но учитывая то, как в последнее время активизировались США, развивая существующие союзы и создавая новые, уже сейчас становится понятно, что Китай не сможет так просто совершать экономическое и военное давление на Европу и страны Индо-Тихоокеанского региона. Пекину все же придется играть по новым правилам, основа которых и была заложена во время саммита.