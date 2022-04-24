У США заблокували банківські рахунки двох консульств Росії

Американський банк Bank of America заблокував банківські рахунки генеральних консульств Росії в Х'юстоні та Нью-Йорку.

Про це повідомляють росЗМІ. Американці ще раз демонструють, що війна проти України дорого обійдеться Росії.

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Більше не зможуть зняти гроші

Bank of America – один з найбільших американських банків. Тепер дипломати в Х'юстоні та Нью-Йорку не зможуть користуватися своїми рахунками.

Додамо, санкції ЄС, які ввели проти Росії, вже активно працюють. Так, в Бельгії "застрягли" близько 8 тисяч автомобілів преміумкласу, які мали поїхати в Росію. Крім того, США та Євросоюз вже обговорюють майбутні санкції проти агресора: йдеться про варіанти з обмеження імпорту російської нафти.

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