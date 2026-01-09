США захопили черговий танкер тіньового флоту: що відомо про судно Olina
- США затримали танкер Olina, який входить до санкційних списків через транспортування російської нафти.
- Танкер змінив кілька назв і прапорів, зокрема ходив під прапорами Маршаллових островів, Панами та інших.
США затримали танкер тіньового флоту Olina. Це судно внесено до санкційних списків низки країн та кілька разів змінювало назву та прапор.
Що відомо про захоплений танкер, під якими прапорами ходив та в які порти заходив – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Трамп звільнив з-під арешту двох росіян – членів екіпажу танкера Marinera, – МЗС Росії
Що відомо про танкер Olina?
Танкер Olina був задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії та Туреччини.
Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.
З 27 грудня 2024 року судно перебуває під санкціями Великої Британії. Пізніше санкції наклали США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.
Танкер ходив під прапорами Маршаллових островів, Острова Мен, Панами та Сан-Томе і Принсіпі.
Раніше він називався Magnus, British Mallard і Minerva M.
Як США захоплювали танкер?
8 січня США провели операцію із затримання нафтового танкера Olina у Карибському басейні. Берегова охорона захопила судно біля Тринідаду.
Судно йшло під прапором Східного Тимору. Система відстеження місця розташування судна востаннє була активна 52 дні тому у Венесуелі.