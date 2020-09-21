Сполучені Штати Америки у Міжнародний день миру закликали Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба американського посольства в Україні. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін нагадала, що мир в Україні настане тоді, коли Росія припинить конфлікт.

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Вона наголосила, що українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя в мирі та з повним визнанням своїх людських прав.

Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який заслуговують,

– заявила дипломатка.

Крім того, в посольстві США закликали Кремль звільнити всіх ув'язнених українців.

Що відомо про Міжнародний день миру

У 2001 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення відзначати Міжнародний день миру 21 вересня. Цей день покликаний сприяти досягненню миру між країнами, глобального припинення вогню та відмови від насильства.

Асамблея закликає всі держави і народи дотримуватися припинення воєнних дій протягом цього дня.

День миру в Україні відзначається з 2002 року, коли 5 лютого тодішній президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.