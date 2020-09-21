День миру 2020 в Україні: що це за свято
21 вересня 2020 року традиційно День Миру буде відзначатись як день всесвітнього припинення вогню та відмовb від насильства. Цього дня всі держави та народи мають дотримуватись перемир’я.
Для декого мирне життя – це реальність, але у сучасному світі для багатьох людей – це, на жаль, лише мрія. 24 канал розповідає історію свята та його значення для всього світу.
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День миру: історія свята
Щорічно День миру відзначається 21 вересня. Цю дату ухвалила Генеральна Асамблея у 2001 році. Свято має на меті глобально припинити вогонь та відмовитись від насильства. Генеральна Асамблея закликає всі держави та народи дотримуватись перемир'я протягом цього дня.
День миру починається з удару в Дзвін Миру, який встановлений у західній частині саду перед будівлею Секретаріату.
Генеральний секретар ООН перед першим ударом у дзвін виступає із закликом до народів всього світу задуматися над значенням миру. Після хвилини мовчання Голова Ради Безпеки також виступає із заявою від імені членів Ради.
День миру в Україні
День миру в Україні відзначається з 2002 року, коли 5 лютого тодішній президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.
У 2014 році, коли в Україні почалась російсько-українська війна, в багатьох містах світу Хода миру була присвячена миру в Україні та протестами проти агресії РФ.
Відтоді в країні не наставав День миру, навіть 21 вересня.
Війна в Україні триває вже 6 років / Фото Getty images
Емблема
Як емблему до Дня Миру використовують зображення білого голуба, який тримає у дзьобі гілку оливкового дерева. Вперше цей символ представили на всесвітньому конгресі прихильників миру, який проходив у Парижі в 1949 році. Її авторство належить художнику Пабло Пікассо.
Символ миру – голуб з оливковою гілочкою / Фото vokrugsveta
Мотивом створення емблеми є біблійна легенда про те, що Господь в знак примирення після великого потопу прислав до Ноєвого ковчега голубку з оливковою гілочкою.