21 вересня 2020 року традиційно День Миру буде відзначатись як день всесвітнього припинення вогню та відмовb від насильства. Цього дня всі держави та народи мають дотримуватись перемир’я.

Для декого мирне життя – це реальність, але у сучасному світі для багатьох людей – це, на жаль, лише мрія. 24 канал розповідає історію свята та його значення для всього світу.

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День миру: історія свята

Щорічно День миру відзначається 21 вересня. Цю дату ухвалила Генеральна Асамблея у 2001 році. Свято має на меті глобально припинити вогонь та відмовитись від насильства. Генеральна Асамблея закликає всі держави та народи дотримуватись перемир'я протягом цього дня.

День миру починається з удару в Дзвін Миру, який встановлений у західній частині саду перед будівлею Секретаріату.

Генеральний секретар ООН перед першим ударом у дзвін виступає із закликом до народів всього світу задуматися над значенням миру. Після хвилини мовчання Голова Ради Безпеки також виступає із заявою від імені членів Ради.

День миру в Україні

День миру в Україні відзначається з 2002 року, коли 5 лютого тодішній президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

У 2014 році, коли в Україні почалась російсько-українська війна, в багатьох містах світу Хода миру була присвячена миру в Україні та протестами проти агресії РФ.

Відтоді в країні не наставав День миру, навіть 21 вересня.



Війна в Україні триває вже 6 років / Фото Getty images

Емблема

Як емблему до Дня Миру використовують зображення білого голуба, який тримає у дзьобі гілку оливкового дерева. Вперше цей символ представили на всесвітньому конгресі прихильників миру, який проходив у Парижі в 1949 році. Її авторство належить художнику Пабло Пікассо.



Символ миру – голуб з оливковою гілочкою / Фото vokrugsveta

Мотивом створення емблеми є біблійна легенда про те, що Господь в знак примирення після великого потопу прислав до Ноєвого ковчега голубку з оливковою гілочкою.