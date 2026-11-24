Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру й ланцюги постачання продовольства. Також Вашингтон наполягає на відновленні безпечного комерційного судноплавства в Чорному морі.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН 23 листопада.

Чим небезпечні удари по енергетиці та суднах у Чорному морі?

За словами Негреа, удари по енергетичній інфраструктурі та продовольчих ланцюгах створюють загрози для глобальної продовольчої безпеки. Особливе занепокоєння Вашингтона викликають атаки на цивільні порти та комерційні судна.

Американський дипломат наголосив, що такі атаки мають низку небезпечних наслідків. Зокрема, вони ставлять під загрозу життя цивільних, порушують безпеку судноплавства, скорочують обсяги експорту української агропродукції та створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Негреа також звернув увагу, що внаслідок атак у Чорному морі на дно потрапляють вантажі із зерном, добривами та іншими продуктами. Моряки з різних країн гинуть або зазнають поранень, а українські аграрії стикаються з труднощами під час експорту своєї продукції.

Негреа наголосив, що найкращим способом захистити продовольчі поставки через Чорне море є завершення війни. За його словами, Вашингтон спільно з Києвом та європейськими партнерами працює над чотирма напрямами майбутнього врегулювання:

Надійні гарантії безпеки для України, які захистять від нової російської агресії. Перспектива вступу України до Європейського Союзу. Комплексний план повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій. Конкретні домовленості щодо механізмів безпеки після укладення мирної угоди.

Також американський дипломат заявив, що США розраховують продовжити роботу на основі переговорів в Абу-Дабі. До подальшої взаємодії планують залучати Україну, Росію, представників Європи, НАТО та ЄС.

Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала цивільні судна, які перевозили українську агропродукцію Чорним морем. Зокрема, 5 жовтня 2026 року російські безпілотники вдарили по турецькому цивільному судну, яке перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки загинув капітан корабля.