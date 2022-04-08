США зрівняли гітлерівський нацизм і путінський рашизм, – ГУР про закон ленд-лізу для України

В українській розвідці розповіли, що думають про історичне рішення США ленд-лізу для України. Це свідчить, що там розуміють: війна путінського режиму загрожує всій демократичній моделі світу, як раніше існування Гітлера.

Сам факт існування Путіна загрожує світовій демократії. Про це заявив начальник Головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов.

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США дають чітко зрозуміти, що гітлерівський нацизм і путінський рашизм – це однакові ракові пухлини, боротьба з якими, як і раніше, має опиратися на мобілізацію безпрецедентних ресурсів. Тепер важливо, щоб це законопроєкт ще підтримала Палата представників,

– сказав він.

Буданов переконаний, що рішення про надання ленд-лізу для України також є символічним. Адже вперше цю масштабну програму задіяли заради повного знищення світового зла — гітлерівського нацизму.

"Своєю боротьбою за свободу ми нагадали всьому світові про святі принципи союзників у роки Другої світової війни, що зло неможливо побороти в білих рукавичках і в політичних в'ялих дискусіях. Добро має завжди бути озброєним і сильним. І обороноздатність демократії, яку сьогодні демонструють ЗСУ і наша країна, має лише зростати", – запевнив Буданов.

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