Шукають винних: у Зеленського відповіли на закиди про безкоштовну зброю від Байдена

Білий дім звинуватив Джозефа Байдена за безкоштовну передачу великої кількості зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення. Мовляв, у США тепер "набагато менше" ракет та іншого озброєння, щоб протистояти Ірану. Однак саме Україна за допомогою цієї зброї допомагає Штатам у двох аспектах.

Про це 24 Каналу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що один з них напряму пов'язаний з протистоянням на Близькому Сході. Тому риторика Білого дому виглядає максимально дивно і має бути іншою.

Що означають закиди про безкоштовну зброю від Байдена?

Радник Офісу президента пояснив, що схожі претензії з боку США свідчать про намагання Білого дому пояснити американцям, чому щось відбувається не так, як планував Трамп. Адміністрація чинного президента обрала очевидну стратегію – зняти відповідальність з себе і довести, що це було не її рішення.

Тобто пошук винних – це стандартна тактика при розмові з виборцями. Тому треба спокійно ставитись до цих заяв,

– наголосив він.

Подоляк також підкреслив, що Україна не отримувала раніше зброю та протиракетні системи, які зараз США використовують у війні з Іраном. Загалом за час президентства Байдена те озброєння, яке нам постачали, постачали поступово. За словами радника Офісу президента, в цей час у США чітко усвідомлювали рівень російської загрози.

"Зброя, яку раніше передавав Байден, а Трамп зараз продає (через Європу, – 24 Канал) – це зброя, яка підвищує репутацію США. Це максимальний плюс для Штатів, бо саме використання Україною цієї зброї робить США домінантною країною, знищуючи конкурента, тобто Росію", – сказав Подоляк.

Він додав, що зараз Україна навіть допомагає Вашингтону воювати "безпечніше": зброя, яку нам продають у США, знищує військові цілі на території країни-агресорки, зокрема військові склади та виробництва зброї, які насичують військовий потенціал Ірану.

Цікаво! Політолог Микола Давидюк звернув увагу на те, що у протистоянні на Близькому Сході Україна може відіграти не останню роль. Адже вже зараз США просять європейців про допомогу, європейці просять США надалі допомагати Україні, а арабські країни просять про допомогу в нашої країни.

Яку військову підтримку наразі отримує Україна?