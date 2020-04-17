США дадуть понад 9 мільйонів доларів Україні для боротьби з коронавірусом

Сполучені Штати Америки розширять допомогу Україні в протидії епідемії коронавірусу до 9,1 мільйонів доларів. Раніше уряд США виділив 1,2 мільйона доларів Україні на подолання наслідків від COVID-19.

Кошти виділятимуть Україні через Агентство США з міжнародного розвитку, повідомила пресслужба посольства України в США у фейсбуці.

До речі В Україні за останню добу понад 500 нових хворих на COVID-19

Допомогу спрямують на:

підготовку лабораторних систем;

виявлення захворювання;

надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19.

Крім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих накоронавірус, заходів із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей.

Посольство подякувало американським партнерам за підтримку та злагоджені зусилля.

Попередні кошти від США мають також витратити на медичну та гуманітарну допомогу.

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 17 квітня в Україні зафіксували 4 662 випадки коронавірусу, померли 125 людей, натомість 246 – вилікувались.

Карантин триватиме щонайменше до 24 квітня, але уряд може його продовжити до початку травня.

Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Що відомо про заборони через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу