США хочуть нівелювати значення мінських угод, – експерт

Пропозиція Трампа про зміну Мінська як місця переговорів пов’язана з тим, що цей майданчик не працює вже четвертий рік. США хоче змінити місце переговорів по врегулюванню ситуації в Україні, щоб нівелювати значення всіх мінських угод взагалі.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

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Ця заява продиктована об’єктивною реальністю. Мінськ не працює. Угоди не виконуються. Отже, потрібен інший формат. США намагаються його створити, хоча навряд чи вони будуть його безпосередніми учасниками,

– розповідає експерт.

Постоловський зауважує: між Білоруссю і Росією – особливі стосунки, і на переговорах у Мінську першу скрипку грає Москва. Якщо США змінюватиме майданчик, то Вашингтон вибиратиме і акторів – переговірників. При цьому США залишатимуться за кулісами і будуть ляльководами. Але, підкреслює політолог, є питання, чи вдасться в новому форматі посадити Росію за стіл переговорів як сторону збройного конфлікту проти України.

Москва прекрасно розуміє: якщо змінюється місце переговорів, то зміняться і умови. В нових договорах Україна і Захід в особі США можуть наполягати на виключенні пунктів про особливий статус ОРДЛО і проведення там місцевих виборів. Москва ж зберігає позицію, що Україна має напряму домовлятися з бойовиками. Риторика Росії незмінна вже чотири роки. США шукають варіанти, тому що Росія не йде на поступки,

– наголосив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце.