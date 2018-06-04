США опинилися в ізоляції на зустрічі міністрів країн "Великої сімки", – французьке видання

2 червня в Канаді завершилася зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" (G7), під час якої союзники Вашингтона одностайно засудили торговельну політику адміністрації Трампа.

Про це пише Le Figaro.

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Видання зауважує, що США оголосили про введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики і Європейського Союзу. Окрім того, Штати загрожують ввести мита до 25% на імпорт автомобілів, що стало б важким ударом для таких експортерів, як Німеччина і Японія.

На зустрічі міністрів G7 не було зроблено спільної заяви, а були проведені окремі прес-конференції, що свідчить про вагомі розбіжності.

Міністри фінансів і глави центральних банків зажадали від американського міністра фінансів Стівена Мнучіна повідомити Білий дім про їхню загальну стурбованість і розчарування,

– заявив міністр фінансів Канади Білл Морно після триденної зустрічі між Німеччиною, Канадою, Францією, Японією, Італією, Великобританією і США (Росія була виключена із G7 у 2014 році).

За словами французького міністра фінансів Бруно Ле Мера, зустріч G7 була "напруженою і важкою". На його думку, це швидше була зустріч "G6 +1" зі Сполученими Штатами, "єдиними серед, від кого виходить загроза економічної дестабілізації на планеті", передає французька газета слова посадовця.

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Нагадаємо, що адміністрація Трампа у найближчі місяці планує ввести 25% мита для товарів китайського експорту на загальну суму близько 50 мільярдів доларів на рік та встановити нові обмеження для китайських інвестицій в американські високотехнологічні галузі. У свою чергу Китай попередив, що в разі введення американських мит між двома країнами неможливий ніякий торговий компроміс.