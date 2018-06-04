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США оказались в изоляции на встрече министров стран "Большой семерки", – французское издание

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Министры финансов стран G7 осудили торговую политику Вашингтона
Министры финансов стран G7 осудили торговую политику Вашингтона / Фото из соцсетей

2 июня в Канаде завершилась встреча министров финансов стран "Большой семерки" (G7), во время которой союзники Вашингтона единогласно осудили торговую политику администрации Трампа.

Об этом пишет Le Figaro.

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Издание отмечает, что США объявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Кроме того, Штаты грозят ввести пошлины до 25% на импорт автомобилей, что может стать тяжелым ударом для таких экспортеров, как Германия и Япония.

На встрече министров G7 не было сделано совместного заявления, а были проведены отдельные пресс-конференции, что свидетельствует о весомых разногласиях.

Министры финансов и главы центральных банков потребовали от американского министра финансов Стивена Мнучина сообщить Белому о их общей обеспокоенности и разочаровании,
– заявил министр финансов Канады Билл Морно после трехдневной встречи между Германией, Канадой, Францией, Японией, Италией, Великобританией и США (Россия была исключена из G7 в 2014 году).

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мэра, встреча G7 была "напряженной и тяжелой". По его мнению, это скорее была встреча "G6 +1" с Соединенными Штатами, "единственными среди, от кого исходит угроза экономической дестабилизации на планете", передает французская газета слова чиновника.

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Напомним, что администрация Трампа в ближайшие месяцы планирует ввести 25% пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму около 50 миллиардов долларов в год и установить новые ограничения для китайских инвестиций в американские высокотехнологичные отрасли. В свою очередь Китай предупредил, что в случае введения американских пошлин между двумя странами невозможен никакой торговый компромисс.

Теги: Новости политики Новости США Евросоюз большая семерка
Источник: 24 Канал
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