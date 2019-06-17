США передали Україні гуманітарну допомогу: медобладнання для військових і дітей – фото

Медичний гуманітарний вантаж надійшов зі США до України. У ньому – медичне обладнання для лікарень: військових госпіталів і дитячих лікарень.

Допомога надійшла з міста Денвер, що у штаті Колорадо. Про це інформує посольство України у США.

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З міста Денвер, штат Колорадо, до України відправлено два 40-футові контейнери медичного гуманітарного вантажу,

– мовиться у дописі.

Це медичне обладнання буде направлено до 4-х медзакладів: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних сил в Ірпені, Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Львові, Дитячої лікарні Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.