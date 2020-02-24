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      США передали Збройним силам України наметове містечко за 1,5 мільйона доларів: фото

      -
      США передали Збройним силам України наметове містечко / ua.usembassy.gov

      Сполучені Штати передали Збройним силам України наметове містечко типу "Аляска". Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Допомогу отримав навчально-тренувальний центр на Житомирщині.

      Інформацію про американську допомогу Україні оприлюднили у твіттері Посольства США.

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      США надали навчально-тренувальному центру Збройних сил України наметове містечко типу "Аляска" вартістю 1,5 мільйона доларів,
      – йдеться у повідомленні.

      Цю допомогу отримав 142-й навчальний центр Сил спеціальних операцій у Бердичеві, що на Житомирщині.

      Під час церемонії передачі командир Європейського командування Сил спеціальних операцій США генерал-майор Кірк Сміт зазначив, що радий тому, що США допомагають Україні.

      "Хоча це може здатися дуже невеликою річчю, ми розуміємо, наскільки важливо зробити міцний фундамент для навчання військових", – заявив Сміт.

      США передали ЗСУ наметове містечко типу "Аляска"

      Зверніть увагу! Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у 2020 році допомога Україні становитиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон. А також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

      сша допомога
      Військова допомога Україні від США за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини США Новини політики
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