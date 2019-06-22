США скликали засідання Ради Безпеки ООН щодо Ірану

Після рішення США скасувати військовий удар по Ірану Штати попросили скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Консультації з приводу останніх подій навколо Ірану відбудуться 24 червня за закритими дверима.

Президент США Дональд Трамп, на тлі зростання напруженості, викликаної знищенням Тегераном американського безпілотника, спочатку розпорядився завдати військового удару по Ірану, але за 10 хвилин до початку операції скасував наказ, повідомляє DW.

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Трамп пояснив скасування тим, що в результаті такого удару, за оцінками американських військових, загинули б близько 150 осіб, що, за його словами, було б "непропорційно знищенню дрона".

Водночас представник ООН підтвердив, що генеральний секретар всесвітньої організації Антоніу Гутерріш отримав від Ірану лист і переправив його в Радбез ООН. У цьому листі представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчі стверджує, що збитий Тегераном американський безпілотник "явно брав участь в шпигунській операції".

За словами Раванчі, на дроні були відключені датчики, що дозволяють ідентифікувати його. Постпред також пише, що іранська сторона надіслала дрону по радіо кілька попереджень, але той все одно вторгся в повітряний простір Ірану. Реванчі наголосив, що це є кричущим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

США наполягають на тому, що американський безпілотник був збитий, коли перебував над міжнародними водами.

Що відомо про конфлікт США та Ірану?Напруга в Перській затоці почала зростати ще на початку травня, коли керівництво Ірану заявило, що з 8 липня припиняє виконання низки важливих пунктів ядерної угоди з ООН, якщо США не скасує американських економічних санкцій. Згодом США надіслали до Персидської затоки додаткові військові підрозділи, пояснивши це тим, що Іран та його союзники готують атаку проти американських військ в цьому регіоні.



Вранці 13 червня у водах між територіями Ірану, ОАЕ та Оману, за попередньою інформацією, було скоєно напад на два танкеринорвезький "Фронт Альтаїр" та японський "Кокука Корейджес". Судна перевозили нафту та метанол. На обох танкерах відзвітували про пошкодження та пожежу, яка виникла після нападу.



У травні чотири нафтові танкери, піддалися диверсії біля берегів ОАЕ. Кораблі, що стояли на якорі в порту емірату Фуджейра, отримали пошкодження від невстановлених вибухових пристроїв. Тоді США також звинувачували Іран, однак в Тегерані ці звинувачення відкинули.