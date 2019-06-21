США та Іран напередодні війни?

Випадки, подібні тому, який стався в четвер в Перській затоці, дуже часто стають приводом для військових дій: Іран збив над Ормузською протокою американського розвідувального безпілотника.

Поки що бойові дії не почалися, але ціна на нафту знову полинула догори. Напруга в цьому регіоні зростає навіть не з кожним днем, а з кожною годиною й дехто вважає, що ескалація є неминучою. Обидві країни змушені доводити власну військову спроможність. Збиття американського БПЛА можна розцінювати, як перше зіткнення двох найкращих видів зброї з обох боків: ракет та дронів.

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Хоча іранське офіційне повідомлення про збиття американського дрона було видане в письмовому вигляді, слова, написані Головнокомандуючим іранським Корпусом Стражів Ісламської революції Хуссейна Саламі все одно випромінювали гордість за ці дії. Знешкодження бойової одиниці військово-повітряних сил США, за його словами, є "попередженням ворогам Ірану". "Відтепер ви можете почувати себе в безпеці лише в тому випадку, якщо поважатимете нашу незалежність, нашу національну безпеку та інтереси великої іранської нації" – зазначається в посланні керівника могутньої іранської парамілітарної організації, яке розповсюдило інформаційне агентство Tasnim.



Головнокомандуючий іранським Корпусом Стражів Ісламської революції Хуссейн Саламі / Фото

Ми не бажаємо війни з іншими країнами, – додав Саламі, – але ми повністю та абсолютно готові до війни.

Що збили, де збили?

Вже зараз потенціал для ескалації конфлікту в регіоні – просто величезний. Вперше за багато років Іран провів цілеспрямовану атаку на військовий об'єкт США та ще й відкрито в цьому зізнався. Це лежить якнайближче до поняття "casus belli" – тобто, причини для початку війни.

Напруга в Перській затоці почала зростати ще на початку травня, коли керівництво Ірану заявило, що з 8 липня припиняє виконання низки важливих пунктів ядерної угоди з ООН, якщо не отримає до цього моменту реального скасування американських економічних санкцій. Трохи пізніше США надіслали до Персидської затоки додаткові військові підрозділи, пояснивши це тим, що Іран та його союзники готують атаку проти американських військ в цьому регіоні. Тепер, виходить – вони мали рацію, позаяк Іран атакував та збив американського безпілотника.

Знищений дрон – стандартний для американських ВПС тип Global Hawk. За словами іранців, його було збито над південно-західною іранською провінцією Ормузган, тобто – в повітряному просторі Ірану. Американці це заперечують: за даними Центрального командування військ США на Близькому Сході, атака відбулася безпосередньо над Ормузською протокою – тобто, в інтернаціональному повітряному просторі. Доказом цього мають служити записи маршруту польоту дрона, які були надані американцями. Пентагон також спростував іранську версію цієї атаки: йдеться взагалі не про безпілотник типу Global Hawk, а про модель "Тритон".



Американський безпілотник Global Hawk / Фото CNN

Тут слід зазначити, що ні географічні, ні технічні дані не є другорядними. Скоріш, вони частково допомагають зрозуміти, чому через цей випадок так зросла напруга та загроза війни. Якщо Ірану справді вдалося збити саме Global Hawk – це було б доказом величезного прогресу, якого нібито досягла ця країна в своїй ракетній програмі. Тому що Global Hawk – це так званий безпілотник класу HALE (ця абревіатура розшифровується, як High Altitude Long Endurance – тобто, висотний дрон дальнього радіусу). Літаючі апарати цього класу здатні залишатися в повітрі до 32 годин, піднімаючись до висоти до 20 тисяч метрів. Вже через таку "стелю" вони є зазвичай практично недосяжними для стандартних зенітно-ракетних систем.

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Наразі ж іранська система ППО "Третій Хордад" налаштована на збиття цілей на висоті до 27 кілометрів – принаймні, так стверджують іранці. А безпілотник "Тритон", про збиття якого заявив Пентагон – це модифікація Global Hawk, в якій "стеля" була занижена всього-навсього до трьох тисяч метрів. Це дало їй змогу виконувати деякі специфічні функції, але водночас зробило вкрай вразливою для найпростіших систем протиповітряної оборони. Цю модель розробили на замовлення флоту США для ведення розвідки в реальному часі під час військово-морських операцій – саме в Персидській затоці є велика потреба в подібних приладах. Іран, починаючи з травня, постійно проводить напади на нафтові танкери, які пересуваються Ормузською протокою – лише минулого тижня було потоплено одного з них та пошкоджено іншого. Саме дрони типу "Тритон" дають змогу швидко засікти нападників та зафіксувати докази їх приналежності до іранських військових.

Офіційно Пентагон не назвав джерело, з якого отримав напрочуд чіткі та зрозумілі світлини, які продемонстрував на доказ того, що за нападом на танкери стоїть саме Іран. Але представник американського уряду в інтерв'ю телеканалу CNN зазначив, що невдовзі перед атакою на танкери, іранці намагалися збити американського дрона. Щоправда, іранська ракета його того разу не поцілила та впала в море. В даному випадку йшлося про безпілотник типу MQ-9 Reaper – ця модель, на відміну від Global Hawk, є не чисто розвідницьким, а розвідницько-ударним дроном. Вона може нести на собі ракети класу "повітря-земля", а також бомби. Її успішно використовували в Афганістані, Іраку та в Йемені. Окрім того, за допомоги дрона Reaper, озброєного ракетами Hellfire, було знищено одного з провідних командирів ІДІЛ, Джихаді Йона, після того, як він на камеру власноруч вбив кількох заручників. Так само, як і Hawk, Reaper може довгий час перебувати в повітрі та слідкувати за довкіллям. Отже, цілком можливо, що знімки атаки танкерів були зроблені саме такою машиною.



Безпілотник MQ-9 Reaper / Фото Military.com

Чи рвоне?

Все це чітко демонструє, наскільки напруженою є наразі ситуація в регіоні. Ормузська протока в своєму найвужчому місці має ширину, меншу за 38 кілометрів. З півночі вона обмежується іранським берегом – тобто, іранским же повітряним простором. Що за дрон там перебував, на якій висоті та де саме – навряд чи можна встановити точно. Але порушення повітряного простору так само, як порушення кордону, може стати приводом для воєнних дій. Так само, як напад Ірану на військовий об'єкт США. Як з точки зору американців, так і з точки зору іранців, супротивник дав їм привід для того, щоб "починати".

Водночас, обидві сторони розуміють, що подібну війну неможливо наразі справді виграти. Іран не стане в ній переможцем, тому що США дуже далеко випереджають його як технологічно, так і якісно. Америка може отримати військову перемогу, але війна стабілізує іранське керівництво, згуртує іранців навколо нього. Вторгнення до Ірану було б більш ризикованою операцією, ніж всі бойові дії, які коли-небудь проводили США на Близькому Сході.

Можливо, саме тому наказ Дональда Трампа про проведення цілої низки атак проти іранських військових об'єктів, якого він, за даними одразу кількох інформаційних агентств США, видав вночі з четверга на п'ятницю, він же й відкликав. Бо незрозуміло, що з того вийде насправді.

Втім, чи розпочнеться нині війна в Перській затоці, а чи ні – залежить, перш за все, від того, чи вважають сторони цього конфлікту, що вона буде для них корисною. Чи гадає Білий Дім, що зможе таким чином змусити Іран до подальщого скорочення його ядерної програми, розробки ракет та підтримки терористичних організацій в інших країнах? Чи вважає Тегеран, що може військовим шляхом все це захистити та отримати собі економічні вигоди?

Через Перську затоку, нагадаємо, проходять наразі близько 40% всього світового трафіку нафти. Бойові дії в цьому регіоні можуть просто зупинити його. Тому вже зараз нафта, яка протягом минулих тижнів впала в ціні на світових ринках з 70 до 61-62 доларів за барель, знову почала дорожчати. Можливо, це подорожчання й є головною причиною ескалації напруги, бо хтось вирішив, що 60 доларів за "бочку" – це надто дешево?

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