США введуть нові санкції проти Росії: з'явилася реакція Мінфіну РФ

У Міністерстві фінансів РФ заявили, що нові санкції США, які введуть через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки, будуть "неприємною, але несмертельною" подією для російської економіки.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов, передає "ТАСС".

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Це, звичайно, неприємно, але несмертельно,

– сказав він.

Чиновник зазначив, що російська економіка за останні роки адаптувалася до обмежувальних заходів. Тому, за його словами, Росія має міцний платіжний баланс, який дозволяє країні збільшувати золотовалютні резерви.



Також Силуанов заявив, що Москва у відповідь на можливі нові санкції з боку Вашингтона продовжить знижувати вкладення в американські цінні папери.

За його словами, Росія також буде збільшувати розрахунки в національній валюті. Окрім того, глава Мінфіну допустив відмову від долара під час торгівлі нафтою.

Водночас, він заявив, що після введення нового пакету санкцій з боку США, валютні рахунки громадян РФ в російських банках не постраждають.

"Навіть в разі, якщо будуть введені санкції на якийсь російський банк, ніяких проблем з депозитами валютними або рублевими у наших громадян абсолютно не буде", – підкреслив Силуанов.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.